Жителі Києва визначилися зі своїми фаворитами на посаду мера міста напередодні місцевих виборів

Про переваги киян свідчать результати соцдослідження дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "Інтер-акція", яке соціологи провели у столиці з 21 по 22 вересня.

Так, опитування показало, що зараз можна виділити двох головних фаворитів передвиборної гонки: чинного мера Києва Віталія Кличка, за якого готові проголосувати 26,7% киян, а також лідера партії «Перемога Пальчевського», громадського діяча Андрія Пальчевського, якого підтримують 22,4% респондентів.

В опитуванні брали участь 1500 жителів Києва.

Рейтинги інших кандидатів виглядають наступним чином:

Віталій Кличко – (УДАР) - 26,7%

Андрій Пальчевський – (Перемога Пальчевського) - 22,4%

Микола Томенко – (Рідна країна) - 9,8%

Сергій Притула – (Голос) - 5,6%

Олександр Попов – (ОПЗЖ) - 5,3%

Ірина Верещук – (Слуга народу) - 5,1%

Андрій Білецький – (Національний корпус) - 4,7%

Ігор Смешко – (Сила і честь) - 4,6%

Олексій Кучеренко – Батьківщина) - 2,9%

Олександр Омельченко – (Єдність) - 2,5%

Сергій Гусовський – (За майбутнє) - 2,1%

Дмитро Гордон (Сила і честь) – 1,8%

Борислав Береза - 1,5%

Сергій Шахов – (Наш край) - 1,2%.

У свою чергу, партія Кличка "Удар" не увійшла навіть до трійки партій, за які планують голосувати кияни. Весь рейтинг партій виглядає так:

Додамо, що незважаючи на цифри рейтингу, дуже багато киян критикують роботу Кличко на посаді міського голови. Так, опитування показало, що нею не задоволені 38,9% жителів столиці. Такі настрої призвели до того, що рейтинг чинного мера почав стрімко падати. Тільки з початку цього місяця він знизився вже на 1,6%.

У своєму коментарі щодо причин падіння рейтингу Кличка, політичний консультант Микола Спиридонов звернув увагу на те, що їх багато. Однак, одними з головних він назвав безконтрольну забудову в столиці і постійні проблеми з транспортом. Крім того, експерт підкреслив, що на сьогоднішній день головним конкурентом Кличка на виборах варто вважати саме Пальчевського.

Нагадавши, Андрій Пальчевський кинув виклик кличку через розкрадання в Києві: "Терпіти не можу казнокрадів".

Як повідомляла Politeka, блогер розкрив жителям столиці наслідки мерства Кличка.

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