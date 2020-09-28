У Київській області з'явилося чергове стихійне звалище
У Васильківському районі між селищами Здорівка та Путрівка місцеві жителі виявили купу сміття.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише місцева мешканка.
Незвичайна дочка Пугачової і Галкіна здивувала видом в купальнику: "Ліза інопланетянка"
Собчак жорстко провчила Тарзана після зради Корольовій, скандальні кадри: "Мужик чи ні..."
Рекордний обвал долара і різкий стрибок цін на продукти, МВФ протверезив українців: "По 30 гривень..."
Принижена Корольова розповіла, як живе з Тарзаном після зрад, в мережі не стримались: "Кому цей старий кентавр потрібен..."
"Продовжуємо за*ирати навколишні поля і ліси. Ще в суботу вранці тут нічого цього не було, а в неділю о 7 ранку вже є - якийсь нехороший чоловік вивіз і вивалив своє сміття просто поруч з дорогою в мальовничому місці між Здоровкою і Путрівкою. Питати, чи є у цієї людини совість, зайве. Куди звертатися, щоб це свинство прибрали?",- пише автор поста.
До слова, поліцейські в Києві затримали трьох злодійок.
У центрі Києва вдень поліцейські затримали трьох професійних злодійок. Втрьох вони обікрали жінку. Злодійки використовували схему-одна відволікає, друга прикриває, а третя краде.
Всіх трьох затримали.
Повідомляється, що жінки приїхали "на роботу" до Києва з окремого хутора, що в місті Берегово. Зазначимо, що кияни постійно скаржаться на злодійок-ромів, які бандами зухвало орудують у центрі столиці.
Нагадавши, сильний дощ затопив одну зі станцій київського метро, відео.
Раніше Politeka писала, що банда злодійок розбушувалася в Києві, фото шахрайок: жителі масово скаржаться.