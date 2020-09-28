У Київській області з'явилося чергове стихійне звалище

У Васильківському районі між селищами Здорівка та Путрівка місцеві жителі виявили купу сміття.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише місцева мешканка.

"Продовжуємо за*ирати навколишні поля і ліси. Ще в суботу вранці тут нічого цього не було, а в неділю о 7 ранку вже є - якийсь нехороший чоловік вивіз і вивалив своє сміття просто поруч з дорогою в мальовничому місці між Здоровкою і Путрівкою. Питати, чи є у цієї людини совість, зайве. Куди звертатися, щоб це свинство прибрали?",- пише автор поста.

До слова, поліцейські в Києві затримали трьох злодійок.

У центрі Києва вдень поліцейські затримали трьох професійних злодійок. Втрьох вони обікрали жінку. Злодійки використовували схему-одна відволікає, друга прикриває, а третя краде.

Всіх трьох затримали.

Повідомляється, що жінки приїхали "на роботу" до Києва з окремого хутора, що в місті Берегово. Зазначимо, що кияни постійно скаржаться на злодійок-ромів, які бандами зухвало орудують у центрі столиці.

Нагадавши, сильний дощ затопив одну зі станцій київського метро, відео.

Раніше Politeka писала, що банда злодійок розбушувалася в Києві, фото шахрайок: жителі масово скаржаться.