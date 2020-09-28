Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів про тисячі ошуканих вкладників, які залишилися без підтримки держави
Як передає Politeka.net, у себе в фейсбук лідер партії "Перемога Пальчевського" опублікував відео, на якому стояв поруч з протестувальниками і розповідав про наявну проблему.
«Я в центрі Києва, поруч стоять ошукані вкладники. Ошукані владою. Стоять вони більше 120 днів, нічого не відбувається. Для чого ми це все говоримо. Крім очевидних речей, що держава повинна подбати про цих людей і добудувати ці будинки, я хотів би звернутися до українців. Кожен з вас може опинитися на місці обдуреного вкладника. Кожен з нас повинен підтримати цих людей, яких у нас 40 тисяч, і яким пояснювали, що квартири будуть і все буде», - заявив громадський діяч.
Він зазначив, що серед протестувальників знаходяться звичайні люди. Такі ж, як ми всі.
«Переселенці, учасники АТО, і просто люди, які збирали свої копійки трудові все життя. Ну не ганьба, що це питання не можуть вирішити?», - зазначив Пальчевський.
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Він також пообіцяв підняти це питання на телебаченні.
Нагадаємо, що кандидатам від політичної партії "Перемога Пальчевського" у Київській області відмовляють у реєстрації.
А ще Politeka писала, що Андрій Пальчевський про сумну долю українців:"нас годують так, щоб ми не здохли до наступного місяця, заплатили за газ і електрику".
Також Politeka повідомляла, що Андрій Пальчевський розповів про проблему з тарифами і запропонував доплати для киян: "всі гроші, які видаються...".