Громадський діяч Андрій Пальчевський кинув виклик меру Києва Віталію Кличку на місцевих виборах

Він розповів про конфлікт з главою української столиці в ефірі телеканалу "NewsOne", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Я Кличку особисто кидаю виклик. Особливо починаючи з метро Виноградаря, де за чотири мільярди гривень було пробито аж цілих 17 метрів тунелю. Я чекаю його на дебати. Він, звичайно, не прийде, або прийде, але вкраде у мене телефон в черговий раз. Я думаю, все виллється в конфронтацію на самому чоловічому рівні з Віталіком і ляльководом, який його містить", - заявив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч також висловився про те, як має працювати міська рада Києва і що він збирається зробити разом зі своєю командою:

"З приводу депутатів Київради. Хочеш, не хочеш - представники всіх партій, якщо вони легітимно входять до Ради, вони повинні знаходити взаєморозуміння на користь нашої держави. Терпіти не можу казнокрадів, але якщо сучасне законодавство не дає мені працює мені з іншими людьми, я зобов'язаний в законному полі знаходити з ними спільну мову, критикуючи їх, не ведучи з ними справи, висвітлюючи їх злодійські схеми, але я зобов'язаний працювати на благо народу", - підкреслив Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський про свою участь у виборах: "У мене є досвід і знання, на відміну від цієї банди комах, що пожирає залишки наших врожаїв"

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