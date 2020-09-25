Українська столиця з "помаранчевої" зони карантину перейде до "жовтої"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова в соцмережі.
Так, вже з понеділка, 28 вересня, Київ повернеться у "жовту" зону. Таким чином, деякі карантинні обмеження в столиці будуть скасовані.
При цьому в "помаранчеву" зону потраплять місто Обухів, Баришівський і Києво-Святошинський райони, а в "жовту" - міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Славутич і Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Володарський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Фастівський і Яготинський райони області.
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Немчинов нагадав, що в "червоній" зоні забороняється робота громадського транспорту, закриваються всі навчальні заклади, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, що курсує транзитом, а також із міжобласного транспорту.
Що ж стосується заборон "жовтої" зони - закриваються установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризового втручання.
Як відомо, Київ перейшов в "помаранчеву" карантинну зону з 14 вересня. З цього дня у столиці була під забороною діяльність хостелів, туристичних баз і так далі, крім готелів. Токож заборонялась робота розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури. Масові заходи для "помаранчевої" зони дозволяються в кількості 1 людина на 20 квадратних метрів і за участю не більше 100 людей.
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