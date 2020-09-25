Украинская столица из "оранжевой" зоны карантина перейдет в "желтую"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение министра Кабинета министров Олега Немчинова в соцсети.

Так, уже с понедельника, 28 сентября, Киев вернется в "желтую" зону. Таким образом, некоторые карантинные ограничения в столице будут отменены.

При этом в "оранжевую" зону попадут город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы, а в "желтую" - города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы области.

Немчинов напомнил, что в "красной" зоне запрещается работа общественного транспорта, закрываются все учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, курсирующего транзитом, а также из межобластного транспорта.

Что же касается запретов "желтой" зоны - закрываются учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.

Как известно, Киев перешел в "оранжевую" карантинную зону с 14 сентября. С этого дня в столице была под запретом деятельность хостелов, туристических баз и так далее, кроме отелей. Также запрещалась работа развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Массовые мероприятия для "оранжевой" зоны разрешаются в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и с участием не более 100 человек.

Напомнить, МОЗ готовится к ужесточению карантина, срочное заявление Степанова: "если пять дней подряд...".

Также Politeka писала, что украинцы могут не рассчитывать на снятие карантина, в МОЗ озвучили сроки: не ранее чем...".