Лідерами передвиборної гонки за посаду мера Києва стали діючий глава міста Віталій Кличко і громадський діяч Андрій Пальчевський
Вони очолили рейтинг кандидатів за результатами свіжого дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", проведеного з 21 по 22 вересня. Соціологи опитали 1500 повнолітніх жителів столиці і дізналися про їх вибір.
Якби вибори проходили найближчої неділі, 23,6% виборців, які визначилися, проголосували б за Віталія Кличка. Андрію Пальчевському готові віддати свої голоси 22,4% опитаних.
За даними соцопитування рейтинг кандидатів у мери виглядає так:
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Віталій Кличко – (УДАР) - 26,7%
Андрій Пальчевський (Перемога Пальчевського) - 22,4%
Микола Томенко (Рідна країна) – 9,8%
Сергій Притула – (Голос) – 5,6%
Олександр Попов – (ОПЗЖ) – 5,3%
Ірина Верещук – (Слуга народу) – 5,1%
Андрій Білецький – (Національний корпус) - 4,7%
Ігор Смешко – (Сила і честь) – 4,6%
Олексій Кучеренко – (Батьківщина) – 2,9%
Олександр Омельченко – (Єдність) – 2,5%
Сергій Гусовський – (За майбутнє) – 2,1%
Дмитро Гордон (Сила і честь) – 1,8%
Борислав Береза – 1,5%
Сергій Шахов (Наш край) – 1,2%
При цьому варто відзначити, що багато киян незадоволені роботою Віталія Кличка, як мера – 38,9% респондентів оцінили його роботу негативно. Крім того, з початку вересня його рейтинг просів на 1,6%. У той же час популярність Андрія Пальчевського зростає швидше за всіх кандидатів.
Політичний консультант Микола Спиридов зазначив, що є багато причин зниження рейтингу Віталія Кличка.
"Можливо, це пов'язано з дуже хаотичною забудовою міста, можливо-з дуже великими проблемами з громадським транспортом. Та й на приватному транспорті складно кудись дістатися вранці. Майже 40% вважають, що він взагалі завалив свою роботу. У другому турі Віталію Володимировичу доведеться несолодко, в основному роль буде грати його антирейтинг", - заявив експерт.
На думку Миколи Спиридонова, головним суперником діючого мера на виборах стане саме Андрій Пальчевський. Швидше за все, Віталій Кличко зустрінеться з ним у другому турі виборів.
"Наступає на п'яти йому Андрій Пальчевський, представник Партії "Перемога Пальчевського". Відрив не такий вже великий, трохи більше статистичної похибки. У другому турі будь-який противник може доставити кличку проблем, але поки ми бачимо за цим рейтингом, що найбільше шансів у Пальчевського", - підвів риску Спиридонов.
У першу трійку рейтингу політичних партій перед місцевими виборами в Києві увійшли:
"Європейська солідарність" - 16,6%
"Перемога Пальчевського", – 16,3%
"Слуга народу" - 10,1%
За даними дослідження, партія «Удар» Віталія Кличка не потрапила до трійки лідерів.
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