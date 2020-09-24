Лідерами передвиборної гонки за посаду мера Києва стали діючий глава міста Віталій Кличко і громадський діяч Андрій Пальчевський

Вони очолили рейтинг кандидатів за результатами свіжого дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", проведеного з 21 по 22 вересня. Соціологи опитали 1500 повнолітніх жителів столиці і дізналися про їх вибір.

Якби вибори проходили найближчої неділі, 23,6% виборців, які визначилися, проголосували б за Віталія Кличка. Андрію Пальчевському готові віддати свої голоси 22,4% опитаних.

За даними соцопитування рейтинг кандидатів у мери виглядає так:

Віталій Кличко – (УДАР) - 26,7%

Андрій Пальчевський (Перемога Пальчевського) - 22,4%

Микола Томенко (Рідна країна) – 9,8%

Сергій Притула – (Голос) – 5,6%

Олександр Попов – (ОПЗЖ) – 5,3%

Ірина Верещук – (Слуга народу) – 5,1%

Андрій Білецький – (Національний корпус) - 4,7%

Ігор Смешко – (Сила і честь) – 4,6%

Олексій Кучеренко – (Батьківщина) – 2,9%

Олександр Омельченко – (Єдність) – 2,5%

Сергій Гусовський – (За майбутнє) – 2,1%

Дмитро Гордон (Сила і честь) – 1,8%

Борислав Береза – 1,5%

Сергій Шахов (Наш край) – 1,2%

При цьому варто відзначити, що багато киян незадоволені роботою Віталія Кличка, як мера – 38,9% респондентів оцінили його роботу негативно. Крім того, з початку вересня його рейтинг просів на 1,6%. У той же час популярність Андрія Пальчевського зростає швидше за всіх кандидатів.

Політичний консультант Микола Спиридов зазначив, що є багато причин зниження рейтингу Віталія Кличка.

"Можливо, це пов'язано з дуже хаотичною забудовою міста, можливо-з дуже великими проблемами з громадським транспортом. Та й на приватному транспорті складно кудись дістатися вранці. Майже 40% вважають, що він взагалі завалив свою роботу. У другому турі Віталію Володимировичу доведеться несолодко, в основному роль буде грати його антирейтинг", - заявив експерт.

На думку Миколи Спиридонова, головним суперником діючого мера на виборах стане саме Андрій Пальчевський. Швидше за все, Віталій Кличко зустрінеться з ним у другому турі виборів.

"Наступає на п'яти йому Андрій Пальчевський, представник Партії "Перемога Пальчевського". Відрив не такий вже великий, трохи більше статистичної похибки. У другому турі будь-який противник може доставити кличку проблем, але поки ми бачимо за цим рейтингом, що найбільше шансів у Пальчевського", - підвів риску Спиридонов.

У першу трійку рейтингу політичних партій перед місцевими виборами в Києві увійшли:

"Європейська солідарність" - 16,6%

"Перемога Пальчевського", – 16,3%

"Слуга народу" - 10,1%

За даними дослідження, партія «Удар» Віталія Кличка не потрапила до трійки лідерів.

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