Лидерами предвыборной гонки за должность мэра Киева стали действующий глава города Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский

Они возглавили рейтинг кандидатов по результатам свежего исследования ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", проведенного с 21 по 22 сентября. Социологи опросили 1500 совершеннолетних жителей столицы и узнали их предпочтения.

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, 23,6% избирателей, которые определились, проголосовали бы за Виталия Кличка. Андрею Пальчевскому готовы отдать свои голоса 22,4% опрошенных.

По данным соцопроса рейтинг кандидатов в мэры выглядит так:

Виталий Кличко (УДАР) – 26,7%

Андрей Пальчевский (Перемога Пальчевського) – 22,4%

Николай Томенко (Рідна країна) – 9,8%

Сергей Притула (Голос) – 5,6%

Александр Попов (ОПЗЖ) – 5,3%

Ирина Верещук (Слуга народа) – 5,1%

Андрей Билецкий (Національний корпус) – 4,7%

Игорь Смешко (Сила і честь) – 4,6%

Алексей Кучеренко (Батьківщина) – 2,9%

Александр Омельченко (Єдність) – 2,5%

Сергей Гусовский (За майбутнє) – 2,1%

Дмитрий Гордон (Сила і честь) – 1,8%

Борислав Береза – 1,5%

Сергей Шахов (Наш край) – 1,2%

При этом стоит отметить, что многие киевляне недовольны работой Виталия Кличко, как мэра – 38,9% респондентов оценили его работу негативно. Кроме того, с начала сентября его рейтинг просел на 1,6%. В то же время популярность Андрея Пальчевского растет быстрее всех кандидатов.

Политический консультант Николай Спиридов отметил, что есть много причин снижения рейтинга Виталия Кличко.

"Возможно, это связано с очень хаотичной застройкой города, возможно - с очень большими проблемами с общественным транспортом. Да и на частном транспорте сложно куда-то добраться по утрам. Почти 40% считают, что он вообще завалил свою работу. Во втором туре Виталию Владимировичу придется несладко, в основном роль будет играть его антирейтинг", - заявил эксперт.

По мнению Николая Спиридонова, главным соперником действуюшего мэра на выборах станет именно Андрей Пальчевский. Скорее всего, Виталий Кличко встретится с ним во втором туре выборов.

"Наступает на пятки ему Андрей Пальчевский, представитель партии "Перемога Пальчевського". Отрыв не такой уж большой, чуть больше статистической погрешности. Во втором туре любой противник может доставить Кличко проблем, но пока мы видим по этому рейтингу, что больше всего шансов у Пальчевского", - подвел черту Спиридонов.

В первую тройку рейтинга политических партий перед местными выборами в Киеве вошли:

«Европейская солидарность» - 16,6%

«Перемога Пальчевского», - 16,3%

«Слуга народа» - 10,1%

По данным исследования, партия «Удар» Виталия Кличко не попала в тройку лидеров.

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