«Слуги народа» уже «слили» местные выборы в Киеве нынешнему мэру Виталию Кличко

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

Он напомнил о том, что в преддверии выборов в столице важны не столько городской, сколько районные списки кандидатов. В них-то партия «Слуга народа» и раскрыла свое настоящее отношения к выборам.

Ведущий привел в пример Дарницкий район, где «Слуг» будет представлять Тихон Слюсарев. Лесев рассказал, что его брат Иван Слюсарев работает помощником у Аллы Шлапак, которая, в свою очередь, связана со скандальным соратником экс-мера Киева Леонида Черновецкого Денисом Комарницким. При этом Лесев отмечает, что за формирование районных списков в столице отвечает «слуга народа» Николай Тищенко.

««Слуги народа» по сути приторговывают франшизой. Протягивают подельников Кличко – Комарницкого – в Киевсовет. Собственно, по этой причине и был выбран от «слуг» абсолютно неадекватный кандидат в мэры», - прокомментировал Лесев выдвижение Ирины Верещук.

Он считает, что все это доказывает, что «слуги» даже не планировали дать серьезный отпор Кличко.

«Команда Зеленского уже слила Киев под Кличко. Слила сознательно с обозначением своей конкретной выгоды», - подчеркнул ведущий.

Он считает, что уже сейчас очевидно, что в Киевсовете сформируется коалиция из «Слуги народа» и партии Кличко УДАР.

«Если им на двоих не хватает – всегда на подхвате есть «Европейская солидарность» Порошенко», - подытожил ведущий.

Напомним, Золотарев рассказал, что ждет "слуг народа" после местных выборов.

Как сообщала Politeka, Лесев рассказал, чего «слуги народа» лишили украинцев накануне выборов.

Также Politeka писала, что украинцам предложили избавиться от депутатов: "Это паразитический орган".