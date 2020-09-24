У Вишневому Київської області пішов до школи і не повернувся 12-річний Богдан Луцюк

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку в Facebook "розшук дітей ГУНП в Київській області".

Згідно з даними правоохоронців, в середу, 23 вересня близько 8 ранку пішов з дому в школу. Однак, після закінчення навчання до місця проживання не повернувся. Останній раз його бачили того ж дня близько 17: 00 в смт. Вишневе на вулиці Європейській.

Є припущення, що неповнолітній знаходиться в цьому селищі.

На вигляд Богдану 12-13 років, його зріст - 150 см, підліток худорлявої статури, волосся у нього світле і коротке, обличчя овальне, очі блакитні.

На момент зникнення був одягнений в білу кофту і блакитні джинси, на ногах – темні кросівки.

При отриманні будь-якої інформації стосовно можливого місцезнаходження хлопчика просять телефонувати спецлінії поліції 102.

Politeka писала, що в Києві поліцейські розшукують неповнолітню Валентину Хлюстову. Стало відомо, що Валентина Сергіївна, 2004 року народження пішла з місця свого проживання і досі не повернулася. На вигляд дівчинці 17-18 років, її зріст – 175 см, Валентина худорлявої статури, волосся у неї світле і кучеряве. На момент зникнення була одягнена в куртку синього кольору, бірюзові джинси, на ногах – сині кросівки.

Нагадавши, під Дніпром зник безвісти 17-річний юнак: фото і особливі прикмети.

Ще Politeka писала, що на Харківщині зникла жінка з маленькою донькою: фото і прикмети.

Також Politeka повідомляла, що в Одеській області безвісти зникли два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото.