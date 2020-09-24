Громадський діяч Андрій Пальчевський розкритикував руковоство країни за неспроможність і корупцію

Він висловив свою думку в ефірі телеканалу "NewsOne", повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Якщо ми хочемо, щоб через 29 років такої країни не було ще раз, то можна вибирати ось цих традиційних тарганів, який випускають наші олігархічні телеканали. Кожен випускає свого таргана: яничар перший, яничар другий і так далі. Судячи з тієї кількості лайна, яке ллється на мене з цих телеканалів, я не вписуюся в тарганячі перегони", - заявив лідер партії "Перемога Пальчевського".

За словами Андрій Пальчевського, за всю історію України у владу проривалися злодії, а зараз такі ж корупціонери добивають Україну:

"Я виріс в цьому місті, у мене є "хист", є вік, досвід і знання на відміну від цієї банди комах, яка пожирає залишки наших врожаїв, наших запасів. Подивіться, якої якості клептократи, клептомани і так далі. Та у нас вся влада клептократична, влада злодіїв - вже 30 з гаком років".

Андрій Пальчевський також нагадав, що Володимир Зеленський обіцяв поступитися владою хорошому прем'єр-міністру, але в підсумку продовжує тримати кермо влади в своїх руках:

"Коли розмовляєш з людьми, які зараз при владі або були при Порошенку при владі - таке враження, що їх випустили на канікули з дурдому. А президент і іже з ним, ви мені скажіть, вони розуміють, чим відрізняється Лібертаріанська модель від неолібертаріанської. Я вам скажу: нічого вони не розуміють, книжок не читали, а дипломи - фальшиві. Десь колись він сказав: знайду хорошого прем'єра і відійду в сторону. А потім потоки грошей пішли такі на Офіс президента, що дружки його не витримують і захлинаються в цих мільярдах".

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