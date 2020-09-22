Двоє людей загинули, вистрибнувши з вікна київської лікарні №4

Про це інформує Politeka, посилаючись на повідомлення у Facebook спільноти Київ Оперативний.

Уточнюється, що в цьому медичному закладі лікують пацієнтів, хворих китайським вірусом.

"Другий день поспіль з вікна другого поверху київської лікарні №4, яка зосереджена на лікуванні COVID-19, вистрибують люди. Незважаючи на спроби реанімувати постраждалих, обидва померли", – сказано в підписі до фотографії.

У коментарях українці пишуть, що в цій лікарні і до пандемії китайського вірусу справи йшли не кращим чином і звертають увагу на дивина того, що загинули люди, вистрибнувши з відносно невеликої висоти другого поверху.

"Навіть до ковід ця лікарня була межею мріяння суїцидників... жахливі умови, жахливий персонал. У ліфті для відвідувачів безперервно возять накриті каталки (Вгадайте, що під простирадлами) ... З такими Умовами як там, я б і з п'ятого поверху стрибнув. на смерть з 2го поверху? є підозра що вони вмирають від ковіда, а лікарі їх викидають, щоб не псувати статистику!!! Жахливо, як можна довести людину в лікарні до такого стану... Таку медицину ми заслуговуємо походу Мабуть 5і зіркове обслуговування це ж як там лікують і чим, що люди з вікон вискакують? (((((",- пишуть люди.

Politeka писала, що з Харківської 25-ї міської лікарні вирішили звільнитися 25 медичних працівників. За словами заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту Світлани Горбунова-Рубан, дане рішення медики прийняли після того, як з 16 по 18 вересня в цю лікарню госпіталізували майже сто хворих з китайським вірусом.

"За три дні туди доставили 96 пацієнтів з коронавірусом. Багато медпрацівників побоюються за своє здоров'я. Уявіть, яке навантаження лягло на них. Це важко", - розповіла вона.

Чиновниця каже також, що з тими, що вирішив піти з роботи, ведеться відповідна робота.

"Намагаємося умовити їх залишитися. Шукаємо шляхи вирішення ситуації. Вона непроста, але впевнена, ми впораємося", – підсумувала Світлана Горбунова-Рубан.

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