Громадський діяч Андрій Пальчевський став одним з фаворитів гонки за крісло мера Києва

Як повідомляє Politeka.net, про це свідчать результати соцопитування, проведеного ГО "Центр суспільного розвитку "Інтер-акція". Соціологічне дослідження проходило в Києві з 5 по 9 вересня. Всього було опитано 1500 жителів столиці.

За підсумками опитування з'ясувалося, що за нинішнього мера столиці на майбутніх виборах готові проголосувати 23,6% учасників опитування (26,8% - серед тих, хто визначився з кандидатом).

При цьому слідом за ним йде лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський, підтримати якого готові 17,8% киян (20,2% серед визначилися).

Соціологи відзначають, що в період з березня по липень цього року рейтинг підтримки нинішнього мера Кличка помітно знизився. У той же час, Пальчевський, навпаки, продовжує нарощувати підтримку серед киян.

В цілому рейтинг кандидатів у мери за підсумками опитування виглядає так:

Віталій Кличко-26,8%

Андрій Пальчевський-20,2%

Микола Томенко-9,1%

Олександр Попов-6,2%

Андрій Білецький-5,7%

Ірина Верещук-5,4%

Ігор Смешко-5,3%

Сергій Притула-5,0%

Олексій Гончаренко-4,8%.

Крім того, соціологи склали рейтинг партій, за які планують голосувати кияни. При цьому партія Віталія Кличка "Удар" не потрапила навіть до четвірки найпопулярніших політичних сил у столиці. За неї готові проголосувати тільки 9,8% учасників опитування.

Перше місце за підсумками опитування посіла «Європейська солідарність» (17,2%), на другому опинилася «Перемога Пальчевського» (15,7%), на третьому – «Слуга народу» (11,5%).

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