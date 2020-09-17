Столичний міст імені Патона ремонтуватимуть до кінця 2025 року

Про це інформує Politeka, посилаючись на прес-службу КМДА.

Повідомляється, що замовник робіт – корпорація "Київавтодор", якій доручили отримати вихідні дані для проектування і визначити проектні та підрядні будівельні організації.

Також корпорація повинна розробити проектну документацію, провести її експертизу та затвердження, а також дотримуватися вимог законодавства стосовно оцінки впливу будівництва на навколишнє середовище.

Зараз міст імені Патона, який ввели в експлуатацію в 1953 році, знаходиться в аварійному стані, реконструювали його лише один раз, в 2004 році.

Кияни обурені обіцянками столичної влади, про що і пишуть в мережі.

"За цей час можна побудувати 2 таких Мости поруч а не ремонтувати старий. 4 роки ремонтувати міст - ви про що? Китайці за 4 роки набудують 4 таких мости і це буде дешевше ніж український ремонт старого. Та що там китайці, кацапи і ті 18 км Кримського моста за пару років побудували, а ці готового полотна 1400 метрів чотири роки ремонтувати збираються,по 350 метрів на рік, або 90 см в день. А чи не простіше і дешевше побудувати новий? Запросіть китайців. Або міст Патона хочуть зробити довготривалою годівницею для чиновників? З урахуванням "інфляції" і "подорожчання" матеріалів? Охренеть! Це годівниця для розпилу бабла на 5 років! У Китаї міст 40 км в морі будують за рік багатосмуговий авто рух і для швидкісних поїздів. Вже пів мосту перекрито, і ніхто ніхрена не робить... Застовпили об'єкт, щоб нікому не дісталося. Решта аврально на Петрівці шарудять", - пишуть люди.

Politeka повідомляла, що мер Києва Віталій Кличко заробив у серпні 47 тисяч 51 гривню. Такі дані повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Премії, надбавки або відпускні виплати Кличко не отримував, при цьому серпнева зарплата мера виявилася більше липневої, відзначають у виданні. Заступники столичного голови також можуть похвалитися непоганими зарплатами , - у деяких виплати перевищили зарплату "шефа" - від 35 тисяч гривень до 63,4 тисяч гривень.

Віталій Кличко продемонстрував, що, незважаючи на обіцянки відкрити автомобільний рух по Подільсько-Воскресенському мосту до кінця цього року, він досі не знає, куди саме йде цей міст

Про це стало відомо з його реакції на запит депутата Київської міської Ради Вадима Васильчука. Цікаво, що мер спочатку взагалі не захотів відповідати на запит депутата, відразу після його виступу передавши слово наступному обранцеві. Однак Васильчук особисто натиснув на Кличка і домігся відповіді. Яка, правда, виявилася неінформативною-голова КМДА так і не спромігся розповісти, куди ж саме веде Подільсько-Воскресенський міст.

"За всіма зверненнями Я даю протокольне доручення для того щоб вас проінформувати щодо інформації щодо проекту Подільсько-Воскресенського мосту, щоб вас однозначно ввели в курс справ", - сказав Віталій Кличко.

Нагадавши, Кличко закинув киян у Новий антирейтинг, обурюються тисячі людей.

Як писала Politeka, Кличко відібрав у офіціанта телефон, подумавши, що він Пальчевського.

Також Politeka повідомляла, що Кличко дає фірмі" смотрящего " Комарницького сотні млн грн на міст, який буде вести в нікуди.