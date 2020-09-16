Київ очолив антирейтинг з корумпованості сфери будівництва
У цьому можна переконатися, подивившись результати щорічного дослідження рівня корупції в будівельній галузі України, проведеного "Українським клубом нерухомості" за підтримки "Конфедерації Будівельників України", передає Знай.
Так, будівельна галузь в Києві корумпована на 86,7% (у 2019 році цей показник дорівнював 58%).
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Друге місце в рейтингу займає Одеса з 20% показником, третє місце дісталося Львову (6,7%).
У повідомленні йдеться, що Києву вистачило року, щоб корупція на стартовому етапі будівництва зросла в 1,5 рази: 58,3% у 2019 році до 86,7% у 2020 році.
Про це на брифінгу сказав заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.
"Навчальні заклади, в яких виявляємо хворих, переводимо на віддалене навчання або повністю, або окремими класами в залежності від ситуації. Станом на 15 вересня зафіксовано 190 випадків захворювання коронавірусною хворобою серед педагогічних працівників та учнів. Через що на самізоляції перебуває 90 окремих класів у 57 навчальних закладах, а це 2945 учнів", - зазначив він.
Крім того, від сьогодні після двотижневої самоізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.