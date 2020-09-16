Київ очолив антирейтинг з корумпованості сфери будівництва

У цьому можна переконатися, подивившись результати щорічного дослідження рівня корупції в будівельній галузі України, проведеного "Українським клубом нерухомості" за підтримки "Конфедерації Будівельників України", передає Знай.

Так, будівельна галузь в Києві корумпована на 86,7% (у 2019 році цей показник дорівнював 58%).

Друге місце в рейтингу займає Одеса з 20% показником, третє місце дісталося Львову (6,7%).

У повідомленні йдеться, що Києву вистачило року, щоб корупція на стартовому етапі будівництва зросла в 1,5 рази: 58,3% у 2019 році до 86,7% у 2020 році.

Раніше ми писали, що на Київщині повністю переведені на дистанційне навчання 25 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 11 140 учнів.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов. "Навчальні заклади, в яких виявляємо хворих, переводимо на віддалене навчання або повністю, або окремими класами в залежності від ситуації. Станом на 15 вересня зафіксовано 190 випадків захворювання коронавірусною хворобою серед педагогічних працівників та учнів. Через що на самізоляції перебуває 90 окремих класів у 57 навчальних закладах, а це 2945 учнів", - зазначив він.

Крім того, від сьогодні після двотижневої самоізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.