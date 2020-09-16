З проханням заборонити куріння на балконах до Київради звернулися автори петиції

Крім заборони на куріння на балконах, кияни просять посилити контроль за курінням в громадських місцях.

"Через куріння на балконах і в під'їздах багатоквартирних будинків тютюновий дим потрапляє в сусідні квартири, завдаючи шкоди здоров'ю людей, які не курять, в тому числі дітей і вагітних жінок", - пишуть автори звернення.

При цьому автори петиції наполягають на необхідності введення в столиці штрафів за куріння на балконах багатоповерхових будинків, всередині квартир і під вікнами житлових приміщень, а також підвищити штрафи за кинуті на вулицях і в під'їздах недопалки.

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