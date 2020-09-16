З проханням заборонити куріння на балконах до Київради звернулися автори петиції
Крім заборони на куріння на балконах, кияни просять посилити контроль за курінням в громадських місцях.
"Через куріння на балконах і в під'їздах багатоквартирних будинків тютюновий дим потрапляє в сусідні квартири, завдаючи шкоди здоров'ю людей, які не курять, в тому числі дітей і вагітних жінок", - пишуть автори звернення.
При цьому автори петиції наполягають на необхідності введення в столиці штрафів за куріння на балконах багатоповерхових будинків, всередині квартир і під вікнами житлових приміщень, а також підвищити штрафи за кинуті на вулицях і в під'їздах недопалки.
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Про це на брифінгу сказав заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.
"Навчальні заклади, в яких виявляємо хворих, переводимо на віддалене навчання або повністю, або окремими класами в залежності від ситуації. Станом на 15 вересня зафіксовано 190 випадків захворювання коронавірусною хворобою серед педагогічних працівників та учнів. Через що на самізоляції перебуває 90 окремих класів у 57 навчальних закладах, а це 2945 учнів", - зазначив він.
Крім того, від сьогодні після двотижневої самоізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.