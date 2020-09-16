С просьбой запретить курение на балконах в Киевсовет обратились авторы петиции

Кроме запрета на курение на балконах, киевляне просят ужесточить контроль за курением в общественных местах.

"Из-за курения на балконах и в подъездах многоквартирных домов табачный дым попадает в соседние квартиры, нанося вред здоровью людей, которые не курят, в том числе детей и беременных женщин", - пишут авторы обращения.

При этом авторы петиции настаивают на необходимости введения в столице штрафов за курение на балконах многоэтажных домов, внутри квартир и под окнами жилых помещений, а также повысить штрафы за брошенные на улицах и в подъездах окурки.

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