С просьбой запретить курение на балконах в Киевсовет обратились авторы петиции
Кроме запрета на курение на балконах, киевляне просят ужесточить контроль за курением в общественных местах.
"Из-за курения на балконах и в подъездах многоквартирных домов табачный дым попадает в соседние квартиры, нанося вред здоровью людей, которые не курят, в том числе детей и беременных женщин", - пишут авторы обращения.
При этом авторы петиции настаивают на необходимости введения в столице штрафов за курение на балконах многоэтажных домов, внутри квартир и под окнами жилых помещений, а также повысить штрафы за брошенные на улицах и в подъездах окурки.
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Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов.
"Учебные заведения, в которых выявляем больных, переводим на удаленное обучение либо полностью, либо отдельными классами в зависимости от ситуации. По состоянию на 15 сентября зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди педагогических работников и учащихся. Из - за чего на самизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях, а это 2945 учеников", - отметил он.
Кроме того, с сегодняшнего дня после двухнедельной самоизоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.