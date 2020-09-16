У Києві 16 вересня утворилася велика черга на вході метро на станції "Вокзальна"

Відповідний знімок опублікував журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці в Facebook.

За словами киянина, при цьому черги в автомати на станції не було і всередині знаходилося мало людей. Це означає, що на вулиці "застрягли" ті, хто хотів заплатити за проїзд готівкою.

"Черга в касу на Вокзальній. При цьому черги на автомати немає, і в середині мало людей. Тобто це суто ті, хто хоче за кеш купити квиток або не знає, що можна розрахуватися карткою/телефоном", – зазначив Рудоманов.

Раніше ми писали, що кияни в метро масово порушують карантин.

Незважаючи на посилення в Києві карантинних обмежень через потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину, українці не надягають маски в громадському транспорті.

У списку карантинних обмежень серед іншого, повідомляється, що пасажирів громадського транспорту повинні перевозити тільки в кількості 50% місць для сидіння.







Відзначимо, що мер Віталій Кличко повідомив, що Київ може опинитися в «червоній» зоні карантину.

Мер стверджує, що можуть ввести жорсткі обмеження, аж до закриття різного роду закладів та припинення роботи транспорту.

При цьому, Кличко підкреслив, що ці обмеження вдарять по підприємцях, які в даний момент не дотримуються елементарних правил безпеки.