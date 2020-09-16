В українській столиці на перетині проспекту Леся Курбаса та проспекту Вацлава Гавела мотоцикліст збив двох пішоходів
НП сталася ввечері у вівторок, 15 вересня, повідомляється на сторінці dtp.ua.kiev в Facebook.
Попередньо, на місці ДТП загинув водій мотоцикла та пішохід. Третій потерпілий, який, за різними даними був пішоходом або пасажиром мотоцикліста, помер по дорозі в лікарню.
Раніше ми повідомляли, що перегони в Києві закінчилися масштабною ДТП.
"Геть пішли з нашого міста": харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро
Дружина Артура Пирожкова публічно присоромила Лободу: "Совість май!"
Переможниця "Холостяка" Даша в мікро-бікіні показала зайве на відпочинку: "Тепер зрозуміло, з ким ти..."
Хвора на рак Анастасія Заворотнюк потрясла сімейними фото й зробила зізнання: "Краса яка"
За словами очевидців, вночі на столичній Троєщині два авто влаштували змагання на швидкість.
Один з водіїв не впорався з керуванням і влетів у припарковані біля дороги машини. На своєму шляху він зніс чотири авто.
Тим часом, його суперник розвернувся і навмисно вдарив у бік авто, з яким вів боротьбу. Від удару автомобіль суперника розкрутило і відкинуло в інше авто. Останній вдарив машину, що проїжджає поруч.
Нагадаємо, у Києві було госпіталізовано більше сотні жителів міста.
Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги Києва.
14 вересня в Центр екстреної допомоги з підозрою на COVID-19 за вчора зареєстровано 136. У 119 випадків діагностовано пневмонію.
У Центрі нагадують, що за темпами поширення китайського вірусу, Київ віднесений до "помаранчевої" зони.
Нагадаємо, у Києві на вокзалі банда злодійок прогоріла на мерзенній крадіжці, відео.
Як писала Politeka, киянка влаштувала знущання над своєю 70-річною матір'ю: "під алкоголем почала..."
Також Politeka повідомляла, що вчителька Київського коледжу потрапила в гучний скандал, відео.