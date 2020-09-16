В українській столиці на перетині проспекту Леся Курбаса та проспекту Вацлава Гавела мотоцикліст збив двох пішоходів

НП сталася ввечері у вівторок, 15 вересня, повідомляється на сторінці dtp.ua.kiev в Facebook.

Попередньо, на місці ДТП загинув водій мотоцикла та пішохід. Третій потерпілий, який, за різними даними був пішоходом або пасажиром мотоцикліста, помер по дорозі в лікарню.

Раніше ми повідомляли, що перегони в Києві закінчилися масштабною ДТП.

За словами очевидців, вночі на столичній Троєщині два авто влаштували змагання на швидкість.

Один з водіїв не впорався з керуванням і влетів у припарковані біля дороги машини. На своєму шляху він зніс чотири авто.

Тим часом, його суперник розвернувся і навмисно вдарив у бік авто, з яким вів боротьбу. Від удару автомобіль суперника розкрутило і відкинуло в інше авто. Останній вдарив машину, що проїжджає поруч.

Нагадаємо, у Києві було госпіталізовано більше сотні жителів міста.

Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги Києва.

14 вересня в Центр екстреної допомоги з підозрою на COVID-19 за вчора зареєстровано 136. У 119 випадків діагностовано пневмонію.

У Центрі нагадують, що за темпами поширення китайського вірусу, Київ віднесений до "помаранчевої" зони.

Нагадаємо, у Києві на вокзалі банда злодійок прогоріла на мерзенній крадіжці, відео.

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