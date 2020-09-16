Громадський діяч Андрій Пальчевський попередив, що трапиться з Києвом, якщо Віталій Кличко залишиться мером

Про це він розповів в ефірі телеканалу "NewsOne", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Шість місяців Кличко ходить, пурхає метеликом, якщо пам'ятають чоловіки старшого покоління Мохамеда Алі, правда, не жалить, як бджола. І тільки нам розповідає кожен день, скільки людей захворіло", - обурився Андрій Пальчевський.

За його словами, чинний мер Києва є креатурою олігархів і довів столицю до плачевного стану. Поки ситуацію ще можна виправити, але для цього потрібно не допустити колишнього боксера на новий термін.

"Кличко, як ви пам'ятаєте, свою посаду отримав не в Києві, а у Відні. Це дивовижне рішення було прийнято, коли пан Льовочкін і пан Фірташ благословили і миропомазали нашого нокаутера, і тепер він нокаутує нашу міську економіку. Це виходить у нього добре - за п'ять років він послав її в нокдаун, висловлюючись мовою боксу, але місто ще стоїть. А ще за п'ять років вони Київ обкрадуть так, що ми будемо в повному нокауті", - підкреслив Пальчевський.

Громадський діяч додав, що Віталій Кличко отримує підтримку від чинної влади, яка обіцяла боротися до кумівством і корупцією:

"Чи є зв'язок між сьогоднішньою владою і Кличком? Звичайно є, якби її не було - були б відкриті 28 кримінальних справ проти соратників Кличка, одного на прізвище Поворозник взяли при хабарі в кабінеті. Де справи, де розслідування? Де Офіс президента, який повинен був покласти? Замість цього ми тільки чуємо одне і те ж: "домовилися"".

Нагадавши, Пальчевський заявив про крадіжку Кличка телефону його колеги

Як повідомляла Politeka, Пальчевський про провальне мерство Кличка: "не побудували жодної станції метро, жодної лікарні-може бути, вистачить?"

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський розповів, з чого почне змінювати Київ на краще.