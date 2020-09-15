Сьогодні, 15 вересня, з самого ранку під стінами Верховної Ради проходить мітинг студентів
Учасники акції протестують проти розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня про реорганізацію Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного і приєднання його до Національного університету фізичного виховання і спорту, повідомляють "Буква".
Студенти коледжу оголосили безстроковий страйк з вимогою до уряду і Парламенту України скасувати розпорядження.
Крім того, вони вимагають звільнити в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, а також міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.
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Раніше ми писали, що кияни в метро масово порушують карантин.
Незважаючи на посилення в Києві карантинних обмежень через потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину, українці не надягають маски в громадському транспорті.
У списку карантинних обмежень серед іншого, повідомляється, що пасажирів громадського транспорту повинні перевозити тільки в кількості 50% місць для сидіння.