Сьогодні, 15 вересня, з самого ранку під стінами Верховної Ради проходить мітинг студентів

Учасники акції протестують проти розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня про реорганізацію Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного і приєднання його до Національного університету фізичного виховання і спорту, повідомляють "Буква".

Студенти коледжу оголосили безстроковий страйк з вимогою до уряду і Парламенту України скасувати розпорядження.

Крім того, вони вимагають звільнити в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, а також міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Раніше ми писали, що кияни в метро масово порушують карантин.

Незважаючи на посилення в Києві карантинних обмежень через потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину, українці не надягають маски в громадському транспорті.

У списку карантинних обмежень серед іншого, повідомляється, що пасажирів громадського транспорту повинні перевозити тільки в кількості 50% місць для сидіння.