Петренко Ігор у своїй колонці на сайті видання "Корреспондент" розповів за рахунок чого збільшується коло прихильників Андрія Пальчевського

"Розкутий образ Андрія Пальчевського органічно сприймається виборцями. Він час від часу також вдається до різких висловлювань, зокрема і в спілкуванні з журналістами, але водночас демонструє ерудицію та високий інтелект. Виборці не асоціюють його з чинною владою, що дає йому можливість підбирати протестний електорат. Одночасно його манера спілкування з людьми формує в електорату так званий образ «іншого нового». Це дає йому змогу отримувати нових прихильників серед тих людей, які розчарувалися в молодих політиках, але не готові голосувати за старі політичні еліти. В цьому контексті вдалим був крок Пальчевського з виходом до простих людей", - вважає політолог.

Крім того, експерт дав оцінку образу Ірини Верещук та пояснив, чому їй буде складно здобути високий рівень підтримки киян.

"Кандидат в мери Києва Ірина Верещук прагне зблизитись з виборцем граючи на полі тролінгу («підбадьорити мости») та хайпу (польоти з парасолькою), але переглядаючи програми з її участю, а не лише дивлячись на борди та ролики, вона більше сприймається як вчителька, яка навіть відповідним чином тримає руки в замочку. Тобто є дисонанс між тим якою її намагаються представити киянам та тим, якою вона є насправді – спокійною та врівноваженою й не дуже жартівливою. Крім того, її помітний акцент, характерний для західних регіонів, ріже вухо багатьом киянам, яким ближча літературна українська мова. Такий образ більше підходить для Олега Філімонова, який балотується від СН в Одесі", - резюмує Петренко.

Нагадаємо, згідно з останніми соціологічними дослідженнями у другий тур виборів мера Києва виходять Андрій Пальчевський та Віталій Кличко.