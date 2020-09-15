З'явилися нові подробиці моторошної НП під Києвом, яка не на жарт налякала місцевих жителів
Про це інформує Telegram-канал Pavlovsky News, передає Politeka.net.
Мешканка Чабанів, в якому сталася НП, розповіла, що спершу вона почула сильний вибух.
"Був звук у вигляді вибуху, а потім почав труїти повітря. І при чому воно спочатку затихне, а потім посилиться. Я відразу вийшла і знаю, що тут є газопровід великого тиску, і відразу зрозуміла, що тут щось сталося з ним (газопроводом-ред.). Здивувало, що не було полум'я, тобто, це було щось аварійне, а не диверсійне",-продовжила жінка в спілкуванні з журналістами.
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Поліція, у свою чергу, запевняє, що потужний вибух прогримів під землею, в результаті чого утворилася величезна яма.
Після НП силовики оточили місце вибуху. Стверджують, що небезпечно проходити ближче, оскільки невідомо, чи йде ще газ з газопроводу, який постачає паливо в Європу. На місці працюють газовики, рятувальники та слідча група.
Інформації про постраждалих людей в результаті потужного вибуху на газопроводі високого тиску немає.
"Пишуть, що був вибух труби газу під високим тиском у Чабанах. Начебто, евакуюють звідти людей. Пожежні та газові служби виїхали. Друзі, у нас тут якась жесть! Дикий шум, як ніби виривається газ з величезною силою або пожежа. Це триває вже хвилин 15 і звук тільки посилюється, як звук з турбін літака, або коли ракета космічна злітає. Дуже голосно і він знову посилюється", - розповідала раніше одна з очевидців НП.
Нагадавши, масштаби катастрофи в порту Бейрута показали одним фото.
Як повідомляла Politeka, Українка розповіла про пережите під час вибуху в Бейруті.
Також Politeka писала, що потужний вибух у столиці Лівану розніс будинки і машини, дуже багато жертв.