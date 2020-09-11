У столиці поки не планують закривати навчальні заклади

Незважаючи на потрапляння столиці в "помаранчеву зону" карантинна ситуація залишається контрольованою, повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Рішення про закриття навчальних закладів та перехід на дистанційне навчання залежатиме від епідеміологічної ситуації.

"Щодо навчального процесу в столиці. Поки ситуація контрольована. Місто підготувало школи до роботи в нових умовах. Однак, оскільки вірус не відступає, до роботи шкіл і садочків буде наша оперативна увага", - резюмував Кличко.

До слова, на період карантину в Київській області ввели нову заборону.

На офіційний сайт коду, заборонено проведення концертів, крім тих, які проводять Заклади культури у власних приміщеннях, і для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності.

Обласна комісія на час дії карантину також заборонила проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів) та діяльність закладів громадського харчування під час організації дозвілля – ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо.

Втім, за умови дотримання карантинних обмежень ці заклади можуть продовжувати працювати.