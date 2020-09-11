У Київській області вранці 11 вересня сталася масштабна ДТП
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення патрульної поліції Київської області у Facebook.
В результаті аварії за участю чотирьох транспортних засобів – двох вантажівок, мікроавтобуса і легковика 5 людей загинули і 20 отримали травми.
ДТП сталася на 47 кілометрі автодороги М-03 Київ – Харків – Довжанський.
За попередніми даними поліції, водій DAF FT95, який рухався в бік столиці, скоїв зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.
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Постраждалих, які отримали травми різного ступеня тяжкості, доставили в лікарню.
Нагадаємо, у Києві вирішено ввести додаткові карантинні обмеження після розподілу нових епідеміологічних зон в Україні.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 години 00 хвилин 14 вересня (у понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.
Зокрема, стало відомо, що Київ потрапив у "помаранчеву зону".
Це означає, що в столиці будуть введені додаткові карантинні обмеження.