У Київській області вранці 11 вересня сталася масштабна ДТП

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення патрульної поліції Київської області у Facebook.



В результаті аварії за участю чотирьох транспортних засобів – двох вантажівок, мікроавтобуса і легковика 5 людей загинули і 20 отримали травми.

ДТП сталася на 47 кілометрі автодороги М-03 Київ – Харків – Довжанський.

За попередніми даними поліції, водій DAF FT95, який рухався в бік столиці, скоїв зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

Постраждалих, які отримали травми різного ступеня тяжкості, доставили в лікарню.

Нагадаємо, у Києві вирішено ввести додаткові карантинні обмеження після розподілу нових епідеміологічних зон в Україні.

10 вересня стало відомо, які карантинні обмеження діятимуть у різних регіонах країни вже з 14 вересня. Про це у своєму Фейсбук повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 години 00 хвилин 14 вересня (у понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.

Зокрема, стало відомо, що Київ потрапив у "помаранчеву зону".

Це означає, що в столиці будуть введені додаткові карантинні обмеження.