В Киевской области утром 11 сентября произошло масштабное ДТП
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на уведомление патрульной полиции Киевской области в Facebook.
В результате аварии с участием четырех транспортных средств – двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки 5 человек погибли и 20 получили травмы.
ДТП произошло на 47 километре автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский.
По предварительным данным полиции, водитель DAF FT95, который двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.
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Пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести, доставили в больницу.
Напомним, в Киеве решено ввести дополнительные карантинные ограничения после распределения новых эпидемиологических зон в Украине.
«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование», - написал он.
В частности, стало известно, что Киев попал в «оранжевую зону».