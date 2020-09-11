В Киевской области утром 11 сентября произошло масштабное ДТП

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на уведомление патрульной полиции Киевской области в Facebook.



В результате аварии с участием четырех транспортных средств – двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки 5 человек погибли и 20 получили травмы.

ДТП произошло на 47 километре автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

По предварительным данным полиции, водитель DAF FT95, который двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести, доставили в больницу.

Напомним, в Киеве решено ввести дополнительные карантинные ограничения после распределения новых эпидемиологических зон в Украине.

10 сентября стало известно, какие карантинные ограничения будут действовать в разных регионах страны уже с 14 сентября. Об этом в своем Фейсбук сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.





«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование», - написал он.

В частности, стало известно, что Киев попал в «оранжевую зону».



