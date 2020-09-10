Станом на ранок четверга, 10 вересня, кількість хворих коронавірусом у Києві зросла до 16 119 осіб

Як передає Politeka, при цьому приріст за добу становить 298 випадків.

Ттакі дані оприлюднила прес-служба Ради національної безпеки і оборони. Що стосується смертності, то епідемія в столиці вже забрала життя 254 пацієнтів (+4 за добу). Одужали при цьому 4977 киян (67 за добу).





У Київській області також зберігається тенденція зростання показників. Так, кількість хворих вже становить 6 554 осіб (+95 за добу), померлих – 124 (2), одужали-4 389 (+76).

Нагадаємо, що в офісі президента заявили, що планують більш жорстко реагувати на порушення карантину, зокрема, з мерами хочуть проводити "індивідуальні бесіди", а в Міністерстві внутрішніх справ роз'яснили, хто може штрафувати за недотримання карантинних обмежень.







Також раніше повідомлялося, що Денис Шмигаль розповів про те, що планує робити уряд з карантином через китайський вірус.

Він пояснив, що українці втомилися від обмежувальних заходів, перестали відчувати небезпеку і пропала паніка. І зараз найбільший ворог - не вірус, а байдужість. Люди відпустили проблему, і це неправильно.

Нагадаємо, навчальний рік в Україні під загрозою зриву, інфекціоніст озвучив тривожний прогноз.

Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.