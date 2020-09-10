По состоянию на утро четверга, 10 сентября, количество больных коронавирусом в Киеве выросло до 16 119 человек

Как передает Politeka, при этом прирост за сутки составляет 298 случаев.

Такие данные обнародовала пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны. Что касается смертности, то эпидемия в столице уже унесла жизни 254 пациентов (+4 за сутки). Выздоровели при этом 4977 киевлян (67 за сутки).

В Киевской области также сохраняется тенденция роста показателей. Так, количество больных уже составляет 6 554 человек (+95 за сутки), умерших – 124 (2), выздоровели – 4 389 (+76).

Напомним, что в Офисе президента заявили, что планируют более жестко реагировать на нарушения карантина, в частности, с мэрами хотят проводить "индивидуальные беседы", а в Министерстве внутренних дел разъяснили, кто может штрафовать за несоблюдение карантинных ограничений.

Также ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль рассказал о том, что планирует делать правительство с карантином из-за китайского вируса.

Он пояснил, что украинцы устали от ограничительных мер, перестали чувствовать опасность и пропала паника. И сейчас самый большой враг – не вирус, а равнодушие. Люди отпустили проблему, и это неправильно.

Напомним, учебный год в Украине под угрозой срыва, инфекционист озвучил тревожный прогноз.

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.