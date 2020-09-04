Українського шоумена Михайла Поплавського помітили в популярному фастфуді
Відео поділився Telegram-канал "Київ зараз".
Шоумена помітили в одному з київських фастфудів Mcdonald's. Поплавський сидів у присутності особистого охоронця за одним зі столиків і з задоволенням поїдав своє замовлення.
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Раніше ми писали, що вкиївському метро найближчим часом збираються оновити рухомий склад і закупити близько 50 вагонів.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.
Щоб оновити рухоме майно, влада Києва візьме кредит в Європейському банку реконструкції розвитку (ЄБРР).
На даний момент на балансі столичного метрополітену знаходиться 821 вагон.
У прес-службі зазначили, що за минулий рік в метро проїхали майже 500 мільйонів пасажирів.
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