Украинского шоумена Михаила Поплавского заметили в популярном фастфуде
Видео поделился Telegram-канал "Киев Сейчас".
Шоумена заметили в одном из киевских фастфудов McDonald's. Поплавский сидел в присутствии личного охранника за одним из столиков и с удовольствием поедал свой заказ.
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Украинцы в соцсетях отметили, что шоумен решил спародировать президента Владимира Зеленского, который недавно засветился со своей свитой в том же ресторане, только в Днепре.
Ранее мы писали, что вкиевском метро в ближайшее время собираются обновить подвижной состав и закупить около 50 вагонов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.
Чтобы обновить подвижное имущество, власти Киева возьмут кредит в Европейском банке реконструкции развития (ЕБРР).
На данный момент на балансе столичного метрополитена находится 821 вагон.
В пресс-службе отметили, что за прошлый год в метро проехали почти 500 миллионов пассажиров.
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