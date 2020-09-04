Украинского шоумена Михаила Поплавского заметили в популярном фастфуде

Видео поделился Telegram-канал "Киев Сейчас".

Шоумена заметили в одном из киевских фастфудов McDonald's. Поплавский сидел в присутствии личного охранника за одним из столиков и с удовольствием поедал свой заказ.

Украинцы в соцсетях отметили, что шоумен решил спародировать президента Владимира Зеленского, который недавно засветился со своей свитой в том же ресторане, только в Днепре.

Ранее мы писали, что вкиевском метро в ближайшее время собираются обновить подвижной состав и закупить около 50 вагонов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Чтобы обновить подвижное имущество, власти Киева возьмут кредит в Европейском банке реконструкции развития (ЕБРР).

На данный момент на балансе столичного метрополитена находится 821 вагон.

В пресс-службе отметили, что за прошлый год в метро проехали почти 500 миллионов пассажиров.

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