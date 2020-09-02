Пасажирка погрожувала підірвати потяг Маріуполь-Київ, якщо його негайно не зупинять
Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, після огляду складу вибухового пристрою виявлено не було, передає Обозреватель.
У поліції додали, що заявниця перебувала в стані алкогольного сп'яніння.
Раніше на Житомирщині невідомі влаштували теракт на залізниці під час руху складу з бензином і дизпаливом.
Інцидент стався на залізничному переїзді Сокорікі-Бехі.
Як стало відомо, поїзд сполученням "Барбари-Коростень" віз з Білорусі 64 вагони з дизельним паливом і бензином. На перегоні стався вибух, який деформував рейки і пошкодив дорожні шпали. На щастя, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів видали макропрогноз зростання тарифів на наступні три роки.
Згідно з даними, в 2020-2023 роках на 10-25% подорожчають ціни на газ, воду, світло, а також на залізничні квитки.
Так, підвищення тарифів на залізничні перевезення вже в цьому році очікується на 17%, а в наступні два роки - на 22% і 26% відповідно.
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Зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення в поточному році очікується на рівні 7,1%, в наступному - на 11,3%, а також по 20% - в 2022-2023 роках.
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