Пасажирка погрожувала підірвати потяг Маріуполь-Київ, якщо його негайно не зупинять

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області, після огляду складу вибухового пристрою виявлено не було, передає Обозреватель.

"Повідомлення надійшло 2 вересня, близько 2:30, від 23-річної дівчини. Вона заявила, що якщо не зупинять поїзд, то підірве його. Пасажирку висадили на станції "Синельникове" Дніпропетровської області", – зазначили в прес-службі.

У поліції додали, що заявниця перебувала в стані алкогольного сп'яніння.







Раніше на Житомирщині невідомі влаштували теракт на залізниці під час руху складу з бензином і дизпаливом.

Інцидент стався на залізничному переїзді Сокорікі-Бехі.

Як стало відомо, поїзд сполученням "Барбари-Коростень" віз з Білорусі 64 вагони з дизельним паливом і бензином. На перегоні стався вибух, який деформував рейки і пошкодив дорожні шпали. На щастя, обійшлося без жертв.







Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів видали макропрогноз зростання тарифів на наступні три роки.



Згідно з даними, в 2020-2023 роках на 10-25% подорожчають ціни на газ, воду, світло, а також на залізничні квитки.

Так, підвищення тарифів на залізничні перевезення вже в цьому році очікується на 17%, а в наступні два роки - на 22% і 26% відповідно.

Зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення в поточному році очікується на рівні 7,1%, в наступному - на 11,3%, а також по 20% - в 2022-2023 роках.



В Києві зібралися декомунізувати " Батьківщину-матір "і не тільки, деталі:" ми не можемо собі дозволити..."

"Кролик" з концерту до Дня Незалежності образив українців: "у людей немає мізків!"



