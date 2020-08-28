Українців просять допомогти дівчині, яка постраждала від наїзду п'яного водія
У дівчини розбиті кістки, множинні переломи, розриви зв'язок, анемія середнього ступеня.
Про це повідомляє "Знай."
Нагадаємо, що в Києві на території військового коледжу майор у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток. Їх у важкому стані госпіталізували у військовий госпіталь.
Одна з постраждалих-пластунка Галина Ніколін, вихователька гуртка "Валькірії".
Важливе нововведення для пенсіонерів, у ПФУ розкрили подробиці: "Тепер розмір пенсії…"
Українців терміново попередили про новий жорсткий карантин, закриють все: "Іншого виходу не буде"
НБУ ввів в обіг нові гроші після скандалу з монетами, як вони виглядають: "З 26 серпня..."
Брежнєва примчала на весілля до Дана Балана в сукні, як у Тіни Кароль: "Щастить людям"
Медики діагностували у дівчини розтрощені кістки, множинні переломи, розриви зв'язок і анемію середнього ступеня. Вона терміново потребує фінансової допомоги.
Раніше ми писали, що батько курсантки, яку збив п'яний майор у Києві, розповів подробиці того, що сталося
За його словами, це було не просто ДТП, а справжня "бійня".
"Чоловік, який збив мою дочку і ще двох дівчат, не просто врізався в них. Він поводився неадекватно. Він наїхав один раз, другий, третій, від'їжджав назад, потім вперед. Це була бійня... " - передав слова очевидців ДТП Микола Гуй.
Також чоловік зазначив, що з боку винуватця аварії поки з ним ніхто не зв'язувався.
За словами мами Саші Гуй, її стан залишається важким.
Крім того, майор Володимир холодний, який 25 серпня в Києві переїхав трьох курсанток, висловився про те, що трапилося
Військовослужбовець зробив зізнання прямо в залі суду.
Під час засідання суду, на якому йому обирали запобіжний захід майор зізнався, що не буде уникати покарання за свій вчинок і готовий допомогу постраждалим дівчатам.
"На даний момент я не буду уникати покарання. Для мене пріоритети в житті-це честь і совість. Те, що я зробив, я каюсь, і буду нести цей хрест через все своє життя. Я хочу вибачитися перед усіма. Перед усіма, хто мене знає-мої друзі, знайомі. Прошу надати мені таку можливість і надавати допомогу постраждалим", - заявив холодний.
Під Дніпром п'яний чоловік відкрив стрілянину по дітях: "хотів налякати".
Під Києвом п'яні посиденьки закінчилася трагедією, деталі: "випадково зачепив…"
"Зате в масці": напівголий киянин влаштував "догонялки" з копами, кадри безумства.