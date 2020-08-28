Українців просять допомогти дівчині, яка постраждала від наїзду п'яного водія

У дівчини розбиті кістки, множинні переломи, розриви зв'язок, анемія середнього ступеня.



Про це повідомляє "Знай."

Нагадаємо, що в Києві на території військового коледжу майор у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток. Їх у важкому стані госпіталізували у військовий госпіталь.

Одна з постраждалих-пластунка Галина Ніколін, вихователька гуртка "Валькірії".

Медики діагностували у дівчини розтрощені кістки, множинні переломи, розриви зв'язок і анемію середнього ступеня. Вона терміново потребує фінансової допомоги.

Раніше ми писали, що батько курсантки, яку збив п'яний майор у Києві, розповів подробиці того, що сталося

За його словами, це було не просто ДТП, а справжня "бійня".

"Чоловік, який збив мою дочку і ще двох дівчат, не просто врізався в них. Він поводився неадекватно. Він наїхав один раз, другий, третій, від'їжджав назад, потім вперед. Це була бійня... " - передав слова очевидців ДТП Микола Гуй.

Також чоловік зазначив, що з боку винуватця аварії поки з ним ніхто не зв'язувався.

За словами мами Саші Гуй, її стан залишається важким.

Крім того, майор Володимир холодний, який 25 серпня в Києві переїхав трьох курсанток, висловився про те, що трапилося

Військовослужбовець зробив зізнання прямо в залі суду.

Під час засідання суду, на якому йому обирали запобіжний захід майор зізнався, що не буде уникати покарання за свій вчинок і готовий допомогу постраждалим дівчатам.

"На даний момент я не буду уникати покарання. Для мене пріоритети в житті-це честь і совість. Те, що я зробив, я каюсь, і буду нести цей хрест через все своє життя. Я хочу вибачитися перед усіма. Перед усіма, хто мене знає-мої друзі, знайомі. Прошу надати мені таку можливість і надавати допомогу постраждалим", - заявив холодний.

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