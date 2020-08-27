У четвер, 27 серпня в Києві "з технічних причин" опустили найбільший прапор України

Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію видання Вести.

Як заявили співробітники комунальної служби, прапор з невідомих причин почав рватися. Припускають, що сталося це або ж через сильний вітер, або через поганий матеріал, з якого було зшито полотнище.

Комунальники запевняють, що у них в запасі є ще п'ять прапорів, які пошили з різних тканин.

За їхніми словами, спочатку вони спробують зашити пошкоджене полотнище, а в разі, якщо у них це не вийде, то піднімуть один з п'яти запасних прапорів.

Politeka повідомляла, що в Києві, напередодні Дня Державного Прапора України мер Кличко підняв головний прапор країни. Почесними гостями церемонії стали ветерани АТО, громадські діячі, представники дипломатичного корпусу, відомі українські спортсмени та культурні діячі, політики та представники бізнесу.

"Для мене сьогодні - дійсно хвилююча подія. Багато часу і багато зусиль знадобилося, щоб втілити цей проект. Щоб над столицею України майорів наш державний прапор. Так, не все було просто. Але цей день настав! Ми піднімаємо найвищий і найбільший прапор України-один з головних символів держави", - сказав Кличко.

В анексованому Криму і на Донбасі вранці, 24 серпня були підняті державні прапори України. Так, повідомляється, що в Керчі одна з місцевих мешканок розгорнула український прапор і зробила фото, попередньо закривши своє обличчя. Жінка побоюється помсти з боку російської окупаційної влади. Також символіка України з'явилася на в'їзді в Луганськ і Сорокіне (до 2016 року – Краснодон).

Українська письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой, обрушилася з гнівом на українців через прапор. Зокрема, вона бурхливо відреагувала на той факт, що в Україні використовують національний прапор різних відтінків, а не встановленої колірної гами.

"Прийшов час гостро ставити питання. Руба. У нас в магазинах продаються прапорці з різною кольоровою гамою і на всі ці прапорці продавці кажуть, що вони українські. Жовто-блакитний, жовто-синій (Синій світлий), жовто-синій (синій темний), жовто-синій (синій з фіолетовим відливом). Люди! Так не можна! Синій колір (як і жовтий) повинен бути одного відтінку, тому що це вже буде не наш прапор", — обурюється Ніцой.

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