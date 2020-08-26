У столиці Rolls-Royce Cullinan, вартість якого близько 400 тисяч доларів, власник залишив на тротуарі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сообшеніе в Itstagram спільноти Vehicles.exclusive.

Зазначається, що господар автомобіля залишив свій транспортний засіб безпосередньо на тротуарі, неподалік від елітного бутіка одягу та аксесуарів.

У мережі неоднозначно відреагували на цей факт, деякі відзначили, що хоч авто і стоїть на тротуарі, проте його власник все-таки подумав про пішохода, залишивши для їх проходу частину тротуару.

Інші критикують водія, натякаючи на те, що хамство у власників елітних транспортних засобів зустрічається досить-таки частенько.

"Шо найцікавіше)) хоч і стоїть звичайно прям на тротуарі, але блін...подумав трохи про людей і залишив місце, щоб люди змогли пройти)) люблю такі моменти, коли народ при грошах адекватний, а люди з низів таке творять і так ставлять свої авто шо п**дець. Відразу видно колгосп, паркуюся де хочу. Коли ти вийшов з села, а село з тебе не вийшла", - пишуть люди

Politeka повідомляла, що в Києві жінка-водій розбила клумбу, щоб забезпечити собі місце для паркування. Жінка заїхала у двір на проспекті Науки, 80 і почала шукати місце для паркування свого автомобіля. Не знайшовши такого, вона, недовго думаючи, вивернула клумбу, забезпечивши тим самим місце для паркування своєї машини.

У Києві комунальники покарали водія, який неправильно припаркував авто. Так, одна з водійок, недовго думаючи перегородила своїм транспортним засобом прохід до сміттєвих баків і пішла у своїх справах. Коли вона повернулася до машини, то її очікував сюрприз. Комунальники, побачивши, що авто заважає їх роботі, обставили його сміттєвими баками.

"Мадам на Audi два дні припаркувала своїм автомобілем сміттєві баки. На другий день комунальники вирішили своєрідно пояснити їй, що вона не права", – йдеться в повідомленні під відеороликом.

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