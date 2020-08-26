В столице Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого порядка 400 тысяч долларов, владелец оставил на тротуаре

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообшение в Itstagram сообщества Vehicles.exclusive.

Отмечается, что хозяин автомобиля оставил свое транспортное средство непосредственно на тротуаре, неподалеку от элитного бутика одежды и аксессуаров.

В сети неоднозначно отреагировали на этот факт, некоторые отметили, что хоть авто и стоит на тротуаре, однако его владелец все-таки подумал о пешеходав, оставив для их прохода часть тротуара.

Другие критикуют водителя, намекая на то, что хамство у владельцев элитных транспортных средств встречается довольно-таки частенько.

"Шо самое интересное)) хоть и стоит конечно прям на тротуаре, но блин...подумал малость о людях и оставил место, чтобы люди смогли пройти)) люблю такие моменты, когда народ при деньгах адекватен, а люди с низов такое творят и так ставят свои авто шо п**дец. Сразу видно колхоз, паркуюсь где хочу. Когда ты вышел из деревни, а деревня из тебя не вышла", – пишут люди

Politeka сообщала, что в Киеве женщина-водитель разбила клумбу, чтобы обеспечить себе место для парковки. Женщина заехала во двор на проспекте Науки, 80 и начала искать место для парковки своего автомобиля. Не найдя такого, она, недолго думая, вывернула клумбу, обеспечив тем самым место для парковки своей машины.

В Киеве коммунальщики наказали водителя, неправильно припарковавшую авто. Так, одна из водительниц, недолго думая перегородила своим транспортным средством проход к мусорным бакам и ушла по своим делам. Когда она вернулась к машине, то ее ожидал сюрприз. Коммунальщики, увидев, что авто мешает их работе, обставили его мусорными баками.

"Мадам на Audi два дня припарковывала своим автомобилем мусорные баки. На второй день коммунальщики решили своеобразно объяснить ей, что она не права", – говорится в сообщении под видеороликом.

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