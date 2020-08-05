В Киеве на проспекте Науки автомобиль ездил по тротуару

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео, размещенное Telegraм-каналом "Киев сейчас".

Судя по кадрам, внедорожник пытается выехать на проезжую часть, используя для своих маневров тротуар, предназначенный для пешеходов. Водителю безразлично, что во время его лихачества, по тротуару идут люди. В один из моментов он едва не задевает зеркалом проходящую мимо девушку.

Однако, вместо вполне закономерных в данном случае извинений, водитель разразился в адрес девушки нецензурной бранью.

"Номер машины - АА7047РМ. На видео есть и сам водитель", – сказано в описании к видео.

Чем закончилась история с серебристым "Мерседесом" – неизвестно. Однако авторы видео убеждены, что о подобных случаях необходимо писать в СМИ, чтобы украинцы знали в лицо своих "героев".

Возможно, это уменьшит количество автохамов на дорогах страны в целом и Киева в частности.

Politeka писала, что в Киеве очередному автохаму оставили необычное "послание". Один из водителей оставил свою красную Dacia на выезде из придомовой территории, таким образом заблокировав движение других автомобилей. Киевляне, возмущенные таким поведением наглого водителя, оставили ему нецензурную записку, в которой в грубой форме выразили свое отношение к действиям нарушителя.

Одесситы решили проучить автохама, который постоянно паркуется в неположенном месте и причиняет неудобства жителям одного из жилищных комплексов. В частности, водитель «евробляхи» регулярно паркуется, перекрывая проезд жителям ЖК «Альтаир» по адресу Люстдорфская дорога, 55/2. Кроме того, его автомобиль, оставленный где-попало, преграждает проход к мусорным бакам, тем самым мешает осуществлять вывоз бытовых отходов мусоровывозящей компании.

Жильцы не раз жаловались в полицию и не дождавшись ответных действий решили действовать самостоятельно. В качестве мести они придумали следующее решение: обклеили автомобиль наклейками "Я паркуюсь как му*ак" и оставили на капоте пакеты с мусором.

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