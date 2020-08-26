За минулу добу в столиці зафіксовано 95 нових випадків китайського вірусу

Про це, посилаючись на повідомлення в Telegram мера столиці Віталія Кличка, повідомляє Politeka.

Повідомляється, що захворіли 47 жінок (від 22 до 85 років), 42 чоловіки (від 19 до 82 років) і шестеро дітей (три хлопчики і три дівчинки). Госпіталізовано 26 киян, решта перебувають на самоізоляції під наглядом медиків.

Одужали за останню добу 54 киянина, всього з початку пандемії – 3907 жителів столиці.

Найбільше випадків зафіксовано у Дніпровському районі (23), Деснянському (13) та Оболонському (12) районах Києва.

Всього з початку пандемії на сьогоднішній день в Києві зареєстровано 12248 підтверджених випадків коронавірусу. Померли від захворювання 174 киян (за останню добу – двоє).

"Не нехтуйте правилами, будьте свідомими та обережними! Бережіть себе!",- закликав киян Віталій Кличко.

Politeka писала, що Кабмін має намір заборонити в'їзд в Україну з країн, які потрапляють в "червону" зону епідемічної небезпеки. Таке рішення члени уряду прийняли 25 серпня в ході селекторної наради, повідомляє прес-служба офісу президента. Приводом для нової заборони стало значне зростання захворюваності китайським вірусом по всьому світу.

В даний час Кабінет Міністрів складає нові правила, за якими іноземці зможуть в'їжджати на територію України. Згідно з планами, протягом 30 днів не можна буде перетинати український кордон громадянам країн, які знаходяться в "червоній" карантинній зоні. Уточнюється, що заборона не торкнеться транзитний транспорт і учасників гуманітарних місій. Чиновники поки не розкривають, як скоро просувається робота і коли саме заборона набуде чинності.

Спливли нові подробиці про стан здоров'я Юлії Тимошенко, у якої діагностували Китайський вірус. Гучну заяву в ефірі телеканалу Україна 24 зробив її колега по фракції Вадим Івченко. Зокрема, нардеп підтвердив, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко перебуває в критичному стані.Однак, за словами Вадима Івченка, парламентарія не підключали до апарату ШВЛ.

"Те, що вона підключена до апарату-це неправда. Люди в критичному стані, яких потрібно рятувати з того світу, підключаються до апарату ШВЛ. Юлія Тимошенко в критичному стані, у неї висока температура, вона приймає всі відповідні протоколу заходи для вентиляції легенів, але це не апарат ШВЛ, це відповідні інші пристосування, які потрібно застосовувати відповідно до протоколу", – підкреслив нардеп в ефірі телеканалу.

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