За минувшие сутки в столице зафиксировано 95 новых случаев китайского вируса

Об этом, ссылаясь на сообщение в Telegram мэра столицы Виталия Кличко, сообщает Politeka.

Сообщается, что заболели 47 женщин (от 22 до 85 лет), 42 мужчины (от 19 до 82 лет) и шестеро детей (три мальчика и три девочки). Госпитализированы 26 киевлян, остальные находятся на на самоизоляции под наблюдением медиков.

Выздоровели за последние сутки 54 киевлянина, всего с начала пандемии – 3907 жителей столицы.

Больше всего случаев зафиксировано в Днепровском районе (23), Деснянском (13) и Оболонском (12) районах Киева.

Всего с начала пандемии на сегодняшний день в Киеве зарегистрировано 12248 подтвержденных случаев коронавируса. Скончались от заболевания 174 киевлян (за последние сутки – двое).

"Не пренебрегайте правилами, будьте сознательными и осторожными! Берегите себя!", – призвал киевлян Виталий Кличко.

Politeka писала, что Кабмин намерен запретить въезд в Украину из стран, которые попадают в "красную" зону эпидемической опасности. Такое решение члены правительства приняли 25 августа в ходе селекторного совещания, сообщает пресс-служба Офиса президента. Поводом для нового запрета стал значительный рост заболеваемости китайским вирусом по всему миру.

В настоящее время Кабинет министров составляет новые правила, по которым иностранцы смогут въезжать на территорию Украины. Согласно планам, в течение 30 дней нельзя будет пересекать украинскую границу гражданам стран, которые находятся в "красной" карантинной зоне. Уточняется, что запрет не затронет транзитный транспорт и участников гуманитарных миссий. Чиновники пока не раскрывают, как скоро продвигается работа и когда именно запрет вступит в силу.

Всплыли новые подробности о состоянии здоровья Юлии Тимошенко, у которой диагностировали китайский вирус. Громкое заявление в эфире телеканала Украина 24 сделал ее коллега по фракции Вадим Ивченко. В частности, нардеп подтвердил, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии.Однако, по словам Вадима Ивченко, парламентария не подключали к аппарату ИВЛ.

"То, что она подключена к аппарату – это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие прочие приспособления, которые нужно применять в соответствии с протоколом", – подчеркнул нардеп в эфире телеканала.

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