Утором, 25 серпня, Київ і передмістя столиці накрили сильні дощі

Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію синоптиків і повідомлення в соціальних мережах.

Повідомляється, що в результаті сильної зливи в Ірпені підтоплені вулиці і підземні переходи.

У самій столиці через затоплення зупинявся рух трамваїв в Пущі-Водиці, трамваї довелося пускати по іншій лінії, на даний момент вони курсують з відхиленням від графіка.

Крім того, повідомляється, що через підтоплення спізнюються від графіка трамваї, що прямують по вулиці Дмитрівській.

У центрі Києва ливневки не справляються з потоками води. У свою чергу, синоптики обіцяють, що дощ у столиці триватиме весь день і найближчу ніч.

Politeka повідомляла, що в Києві озеро Лугове, що входить в систему озер Опечень, знову залили мазутом. Так, співробітники КАРС отримали повідомлення про забруднення озера, а на місці визначили, що у воду злили мазут.

"Рятувальники Карс отримали інформацію від КП "Плесо" щодо забруднення невідомою речовиною озера Опечень. На місці, після проведення обстеження, рятувальники визначили, що значна частина озера забруднена мазутом. Для проведення ліквідації розливу мазуту та очищення озера від забруднення рятувальники засипали Паливно-мастильні плями спеціальним сорбентом", - йдеться в повідомленні.

Зелена жижа на берегах Дніпра – показник страшних проблем. Про це заявив академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності Григорій Шматков.

За його словами, проблема "цвітіння" Дніпра вкрай складна.

"Одна з головних її причин в тому, що Дніпро втратив активну течію, яке раніше відносило розмножується влітку планктон та інші мікроорганізми. Каскад гребель звів проточність до мінімуму і вже фактично перетворив річку в ланцюжок застійних озер. Якщо тенденція збережеться, років через 30-40 річка в прямому сенсі перетвориться на болото", – пояснив Шматков.

У Дніпрі потужна злива начисто змила дорогу: "підвали затоплені, авто заблоковані".

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