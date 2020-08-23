Громадський діяч Андрій Пальчевський упевнений, що якщо не "викидати гроші", то навіть вийде підняти киянам зарплати

Про це лідер політсили "Перемога Пальчевського" заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У Київському бюджеті близько двох мільярдів доларів. Це можна порівняти з бюджетами невеликої країни. Ми з економістами підрахували, що у нас зникає приблизно до 20-25%. Тобто до чверті київського бюджету зникає в руках чиновників. Тому і така конкуренція (ред. - на посаду мера Києва). Без жодного сумніву, ми можемо собі дозволити підвищення зарплат, якщо не викидати гроші", - зазначив Пальчевський.

Зокрема, на словах про підвищення зарплат громадський діяч уточнив, що мова про працівників транспортної галузі Києва. Як відомо, у столиці назріла проблема в цьому напрямку.

Раніше ми повідомляли, що громадська спілка "Асоціація перевізників міста Києва та Київської області" звернулися з відкритим листом до мера Віталія Кличка, скаржачись на різке зниження пасажиропотоку через карантин, що ставить під удар всю сферу.

За інформаціією перевізників, до введення карантинних заходів київські маршрутки за день перевозили майже мільйон пасажирів, сьогодні ж це число впало до 450 тисяч (практично в два рази). Перевізники заявили, що знаходяться на межі банкрутства.

Нагадаємо, Пальчевський в недавній своїй заяві дав важливу пораду Кличку з приводу того, як "відучити чиновників красти" - не обмежувати свій "світогляд" тільки центром столиці.

"Немає ніякої заумыи Заума одна - менше кради, більше думай про людей. І не живи в центрі, живи на районі - тоді ти розумієш, що відбувається. Коли купівельна спроможність всього будинку "на районі" дорівнює одній квартирі на Печерську", - зазначив лідер "Перемоги Пальчевського".

Нагадавши, Пальчевський попередив про наміри влади врятуватися від виборів: "вони програють сто відсотків!"

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський: "я проти президентства взагалі! Все, досить, награлися".