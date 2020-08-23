Общественный деятель Андрей Пальчевский уверен, что если не "выбрасывать деньги", то даже получится поднять киевлянам зарплаты

Об этом лидер политсилы "Перемога Пальчевського" заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"В киевском бюджете около двух миллиардов долларов. Это можно сравнить с бюджетами небольшой страны. Мы с экономистами подсчитали, что у нас исчезает примерно до 20-25%. То есть до четверти киевского бюджета исчезает в руках чиновников. Поэтому и такая конкуренция (ред. - на должность мэра Киева). Без всякого сомнения, мы можем себе позволить повышение зарплат, если не выбрасывать деньги", - отметил Пальчевский.

В частности, на словах о повышении зарплат общественный деятель уточнил, что речь о работниках транспортной отрасли Киева. Как известно, в столице назрела проблема в этом направлении.

Ранее мы сообщали, что общественный союз "Ассоциация перевозчиков города Киева и Киевской области" обратились с открытым письмом к мэру Виталию Кличко, жалуясь на резкое снижение пассажиропотока из-за карантина, что ставит под удар всю сферу.

По информации перевозчиков, до введения карантинных мер киевские маршрутки за день перевозили почти миллион пассажиров, сегодня же это число упало до 450 тысяч (практически в два раза). Перевозчики заявили, что находятся на грани банкротства.

Напомним, Пальчевский в недавнем своем заявлении дал важный совет Кличко по поводу того, как "отучить чиновников воровать" - не ограничивать свое "мировоззрение" только центром столицы.

"Нет никакой заумы. Заума одна - меньше воруй, больше думай о людях. И не живи в центре, живи на районе - тогда ты понимаешь, что происходит. Когда покупательская способность всего дома "на районе" равна одной квартире на Печерске", - отметил лидер "Перемоги Пальчевського".

Напомним, Пальчевский предупредил о намерениях власти спастись от выборов: "Они проиграют сто процентов!"

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский: "Я против президентства вообще! Все, хватит, наигрались".