У Києві синоптики обіцяють суттєве погіршення погодних умов

Про це інформує Politeka, посилаючись на Інформатор.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 21 серпня в Києві оголошено перший, жовтий рівень небезпеки, в столиці можлива сильна гроза.

Фахівці попереджають киян, що під час грози необхідно відключити електроприлади, закрити вікна і не підходити до них, не торкатися металевих дверей.

Якщо ви перебуваєте на природі, то при початку грози треба екстрено спуститися в низину, не підходити до поодиноко стоять дерев, не купатися у відкритих водоймах.

Politeka писала, що Дніпропетровській області загрожує екологічна катастрофа. Дніпропетровщина перебуває на межі екологічної катастрофи через сотні тонн ракетного палива, які не можуть правильно утилізувати.

Як відомо, після відмови від ядерної зброї в 1994 році Україна повинна була отримати від західних країн безпеку і допомогу в утилізації ядерних відходів. Однак гарантованої безпеки ніхто так і не отримав, А область повільно забруднюється тоннами ядерного палива.

Єдиним місцем, де в Україні може зберігатися і утилізуватися ракетне паливо є Павлоградський хімічний завод, який знаходиться прямо поблизу житлових будинків. На цій території на даний момент зберігається близько 13 ступенів, кожна з яких містить в собі приблизно 47 тонн твердого ракетного палива.

За останні 20 років кількість забруднень Дніпра зросла в п'ять разів. Згідно з даними Державної екологічної інспекції, тільки в столиці України Києві відомство під час перевірки зафіксувало велику кількість перевищень допустимих скидів і встановила, що один тільки Київводоканал завдав збитків екології на суму 16 мільйонів гривень.

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