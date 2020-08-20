У Києві невідомий на авто збив лося, що мешкав у Голосіївському районі столиці
Про це інформує Politeka з посиланням на відео, розміщене у Facebook спільнотою dtp.kiev.ua.
Повідомляється, що водій, який збив тварину, з місця події зник. Тварина померла від важких внутрішніх травм.
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Тіло лося мають забрати заберуть Лісники. У свою чергу, поліцейські пообіцяли зафіксувати подію і розшукати винуватця ДТП.
Politeka повідомляла, що в Голосіївському парку столиці чоловік намагався повісити свого пса. Подія трапилася ввечері, 18 серпня. Стверджується, що чоловік, перебуваючи в неадекватному стані, хотів повісити на дереві собаку. Це побачили дві жінки і завадили йому, після чого господар собаки зник у невідомому напрямку. З'ясувалося, що підозрюваний – місцевий житель, який регулярно буває в цьому парку. Собаку, яку вдалося врятувати від загибелі, звуть Форсаж.
На Дніпропетровщині чергова шкуродерка стала "зіркою" соцмереж. Так, зазначається, що в Кам'янському Дніпропетровської області дівчина жорстоко "виховує" своїх домашніх тварин. Одну собаку вона била, а другу нацьковувала на бездомних тварин.
У соцмережі опублікували відео, на якому дівчина з Кам'янського вкрай жорстоким способом "виховує" своїх тварин.
Вона сиділа з друзями на лавочці, коли до неї підбігла її собака породи кокер-спанієль. Дівчина почала на неї кричати, бити і смикати. Дівчина, що сиділа поруч, зробила їй зауваження і попередила на рахунок поліції, на що власниця собак відреагувала без ентузіазму.
"Та Мені все одно, це мої собаки, як хочу, так і звертаюся!",- заявила вона.
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