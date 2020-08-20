У Києві зростає кількість госпіталізованих з пневмонією

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, за словами столичного директора Департаменту охорони здоров'я Валентини Гінзбург, на ранок 19 серпня, в медустановах столиці знаходиться 653 хворих на пневмонію.

Причому, тенденція, за словами чиновниці, невтішна. Наприклад, 18 липня з пневмонією госпіталізовано 96 киян, минулого тижня ця цифра коливалася від 70 до 90.

Валентина Гінзбург заявляє, що пневмонія – не обов'язково наслідок китайського вірусу, але це не робить її менш небезпечною для здоров'я і життя.

Чиновник поскаржилася, що кияни рідко звертаються до лікарів, самі собі призначаючи лікування, що загрожує сумними наслідками.

Тому, вона звернулася до жителів столиці з проханням негайно звертатися до свого сімейного лікаря при погіршенні самопочуття.

Також Гінзбург перерахувала типові симптоми пневмонії, на які треба звернути увагу: кашель (спочатку сухий, потім – вологий з невеликим виділенням мокротиння, відчуття нестачі повітря, задишка, блідість або синюшність шкірних покривів, слабкість, біль у м'язах, пітливість, озноб.

Politeka писала, що минулого тижня в Одесі зафіксували відразу кілька вогнищ зараження китайським вірусом. Про це розповів заступник головного санітарного лікаря в Одеській області Сергій Дементьєв в ході брифінгу.

Медик зазначив, що групові спалахи сталися в морському порту Одеси та Одеської філармонії. Також діагноз підтвердився у двох співробітників Оперного театру. У дитячій обласній лікарні позитивні ПЛР-тести отримали 7 працівників.

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"Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Липецького відділення поліції 18 серпня о 15:15. При виїзді на місце поліцейські з'ясували, що діти гралися вдома, знайшли банку з щурячою отрутою і вирішили його з'їсти. За словами лікаря, зараз стан дітей задовільний. Всі обставини НП встановлюються", - розповіли в поліції.

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