В Киеве растет число госпитализированных с пневмонией

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, по словам столичного директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, на утро 19 августа, в медучреждениях столицы находится 653 больных пневмонией.

Причем, тенденция, по словам чиновницы, неутешительна. К примеру, 18 июля с пневмонией госпитализированы 96 киевлян, на прошлой неделе эта цифра колебалась от 70 до 90.

Валентина Гинзбург заявляет, что пневмония – не обязательно следствие китайского вируса, но это не делает ее менее опасной для здоровья и жизни.

Чиновник посетовала, что киевляне редко обращаются к врачам, сами себе назначая лечение, что чревато печальными последствиями.

Поэтому, она обратилась к жителям столицы с просьбой немедленно обращаться к своему семейному врачу при ухудшении самочувствия.

Также Гинзбург перечислила типичные симптомы пневмонии, на которые надо обратить внимание: кашель (вначале сухой, затем – влажный с небольшим выделением мокроты, ощущение нехватки воздуха, одышка, бледность или синюшность кожных покровов, слабость, боль в мышцах, потливость, озноб.

Politeka писала, что на прошлой неделе в Одессе зафиксировали сразу несколько очагов заражения китайским вирусом. Об этом рассказал заместитель главного санитарного врача в Одесской области Сергей Дементьев в ходе брифинга.

Медик отметил, что групповые вспышки произошли в морском порту Одессы и одесской филармонии. Также диагноз подтвердился у двух сотрудников Оперного театра. В детской областной больнице положительные ПЦР-тесты получили 7 работников.

В поселке Липцы, что под Харьковом, четверо маленьких детей отравились крысиным ядом. Четверо детей в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет отравились крысиным ядом и были срочно доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа в 15:15. При выезде на место полицейские выяснили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом и решили его съесть. По словам врача, сейчас состояние детей удовлетворительное. Все обстоятельства ЧП устанавливаются", - рассказали в полиции.

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