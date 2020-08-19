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У Києві жінка-водій розбила клумбу, щоб забезпечити собі місце для паркування

Відповідне відео з'явилося в Youtube на сторінці користувача Тема Богомаз, передає Politeka.

На кадрах видно, що жінка заїхала у двір на проспекті Науки, 80 і почала шукати місце для паркування свого автомобіля.

Не знайшовши такого, вона, недовго думаючи, вивернула клумбу, забезпечивши тим самим місце для паркування своєї машини.

Politeka повідомляла, що в Києві комунальники покарали водія, який неправильно припаркував авто. Так, одна з водійок, недовго думаючи перегородила своїм транспортним засобом прохід до сміттєвих баків і пішла у своїх справах.

Коли вона повернулася до машини, то її очікував сюрприз. Комунальники, побачивши, що авто заважає їх роботі, обставили його сміттєвими баками.

"Мадам на Audi два дні припаркувала своїм автомобілем сміттєві баки. На другий день комунальники вирішили своєрідно пояснити їй, що вона не права", – йдеться в повідомленні під відеороликом.

У Києві на проспекті Науки автомобіль їздив по тротуару. Судячи з кадрів, позашляховик намагається виїхати на проїжджу частину, використовуючи для своїх маневрів тротуар, призначений для пішоходів. Водієві байдуже, що під час його лихацтва, по тротуару йдуть люди. В один з моментів він ледь не зачіпає дзеркалом проходить повз дівчину.

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"Якась мерзота кидає в машини пляшечки з-під якоїсь настоянки або ліки. Це вже вдруге нам розбили машину, до цього порізали колеса. Ще один автомобіль облили кислотою", - пише власник транспортного засобу.

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