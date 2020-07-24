В Киеве очередному автохаму оставили необычное "послание"

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на видео, размещенное сообществом Киев Оперативный в соцсети Facebook.

На кадрах видно, что один из водителей оставил свою красную Dacia на выезде из придомовой территории, таким образом заблокировав движение других автомобилей.

Киевляне, возмущенные таким поведением наглого водителя, оставили ему нецензурную записку, в которой в грубой форме выразили свое отношение к действиям нарушителя.

В ответ на то, что водитель бросил свою машину в месте, где запрещена остановка транспорта, перегородив при этом проезд другим авто, жители столицы назвали его "пид***ом". Записку с этой "характеристикой" неравнодушные граждане прикрепили на лобовое стекло автомобиля.

Politeka сообщала, что одесситы решили проучить автохама, который постоянно паркуется в неположенном месте и причиняет неудобства жителям одного из жилищных комплексов. В частности, водитель «евробляхи» регулярно паркуется, перекрывая проезд жителям ЖК «Альтаир» по адресу Люстдорфская дорога, 55/2. Кроме того, его автомобиль, оставленный где-попало, преграждает проход к мусорным бакам, тем самым мешает осуществлять вывоз бытовых отходов мусоровывозящей компании.

Жильцы не раз жаловались в полицию и не дождавшись ответных действий решили действовать самостоятельно. В качестве мести они придумали следующее решение: обклеили автомобиль наклейками "Я паркуюсь как му*ак" и оставили на капоте пакеты с мусором.

А в центре Одессы отличился особо наглый водитель автобуса, который припарковался так, что перегородил почти весь тротуар и пешеходы были вынуждены искать обходные пути, чтобы пройти. Соответствующее фото обнародовали возмущенные одесситы в соцсетях, отметив, что такого хамства еще не видели.

«Героя парковки» зафиксировали на днях на улице Ришельевской. На кадрах видно, как белый экскурсионный автобус припарковался практически на всю ширину тротуара, оставив небольшое расстояние между стеной здания.

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