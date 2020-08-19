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В Киеве женщина-водитель разбила клумбу, чтобы обеспечить себе место для парковки

Соответствующее видео появилось в Youtube на странице пользователя Тёма Богомаз, передает Politeka.

На кадрах видно, что женщина заехала во двор на проспекте Науки, 80 и начала искать место для парковки своего автомобиля.

Не найдя такого, она, недолго думая, вывернула клумбу, обеспечив тем самым место для парковки своей машины.

Politeka сообщала, что в Киеве коммунальщики наказали водителя, неправильно припарковавшую авто. Так, одна из водительниц, недолго думая перегородила своим транспортным средством проход к мусорным бакам и ушла по своим делам.

Когда она вернулась к машине, то ее ожидал сюрприз. Коммунальщики, увидев, что авто мешает их работе, обставили его мусорными баками.

"Мадам на Audi два дня припарковывала своим автомобилем мусорные баки. На второй день коммунальщики решили своеобразно объяснить ей, что она не права", – говорится в сообщении под видеороликом.

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