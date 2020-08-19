У Київській області поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у низці злочинів

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-слубжу поліції.

Так, повідомляється, в селі Вишняки Фастівського району 37-річний чоловік вночі пробрався в будинок, зв'язав 10-річну дитину і виніс речі. Примітно, що під час пограбування батьки хлопчика спали.

Пограбувавши сім'ю, злодюжка зник у невідомому напрямку. Поліція вдалося встановити особу підозрюваного. Уродженець Рівненської області раніше вже притягувався до відповідальності за подібні злочини.

Правоохоронці з'ясували, де чоловік винаймає квартиру. Під час обшуків виявлено та вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі та інше майно. У поліції кажуть, що підозрюваний причетний ще до семи крадіжок у Київській області.

Politeka повідомляла, що в Києві чоловік пограбував восьмирічну дівчинку. Соощается, що НП сталася в лісовому житловому масиві столиці.

Згідно з даними поліції, чоловік на вулиці Мілютенка відібрав мобільний телефон у дівчинки. Дитина не розгубилася і почала голосно кликати на допомогу. Це допомогло: крики дівчинки почули люди, що проходили повз і оперативно викликали наряд поліції.

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