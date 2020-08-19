У Київській області поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у низці злочинів

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-слубжу поліції.

Так, повідомляється, в селі Вишняки Фастівського району 37-річний чоловік вночі пробрався в будинок, зв'язав 10-річну дитину і виніс речі. Примітно, що під час пограбування батьки хлопчика спали.

Пограбувавши сім'ю, злодюжка зник у невідомому напрямку. Поліція вдалося встановити особу підозрюваного. Уродженець Рівненської області раніше вже притягувався до відповідальності за подібні злочини.

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Правоохоронці з'ясували, де чоловік винаймає квартиру. Під час обшуків виявлено та вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі та інше майно. У поліції кажуть, що підозрюваний причетний ще до семи крадіжок у Київській області.

Politeka повідомляла, що в Києві чоловік пограбував восьмирічну дівчинку. Соощается, що НП сталася в лісовому житловому масиві столиці.

Згідно з даними поліції, чоловік на вулиці Мілютенка відібрав мобільний телефон у дівчинки. Дитина не розгубилася і почала голосно кликати на допомогу. Це допомогло: крики дівчинки почули люди, що проходили повз і оперативно викликали наряд поліції.

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