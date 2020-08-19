У Київській області поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у низці злочинів
Про це інформує Politeka з посиланням на прес-слубжу поліції.
Так, повідомляється, в селі Вишняки Фастівського району 37-річний чоловік вночі пробрався в будинок, зв'язав 10-річну дитину і виніс речі. Примітно, що під час пограбування батьки хлопчика спали.
Пограбувавши сім'ю, злодюжка зник у невідомому напрямку. Поліція вдалося встановити особу підозрюваного. Уродженець Рівненської області раніше вже притягувався до відповідальності за подібні злочини.
Мер'єм Узерлі з "Величного століття "спокусила шикарним видом на фотосесії: «Оце погляд!»
Змучену Ольгу Бузову підловили на вулиці без тонни макіяжу: "Що за щурячий хвостик?"
Джей Ло без ліфчика розстебнула блузу і засліпила красою: "Аж серце вистрибує"
Асмус натякнула на пікантні проблеми в спальні після розриву з Харламовим: "Тому з тобою ніхто..."
Правоохоронці з'ясували, де чоловік винаймає квартиру. Під час обшуків виявлено та вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі та інше майно. У поліції кажуть, що підозрюваний причетний ще до семи крадіжок у Київській області.
Politeka повідомляла, що в Києві чоловік пограбував восьмирічну дівчинку. Соощается, що НП сталася в лісовому житловому масиві столиці.
Згідно з даними поліції, чоловік на вулиці Мілютенка відібрав мобільний телефон у дівчинки. Дитина не розгубилася і почала голосно кликати на допомогу. Це допомогло: крики дівчинки почули люди, що проходили повз і оперативно викликали наряд поліції.
"Пластиковий стакан за 10 тисяч": у Києві активізувалися аферисти, хто під ударом.
В Харкові таксист з перерізаним горлом прийшов до лікарні, фото: "вирішили пограбувати і..."
На туристів відкрили полювання в затоці, є постраждалі: "прямо на пляжі".