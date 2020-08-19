В Киевской области полицейские задержали мужчину, который подозреваемого в ряде преступлений

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, сообщается, в селе Вышняки Фастовского района 37-летний мужчина ночью пробрался в дом, связал 10-летнего ребенка и вынес вещи. Примечательно, что во время ограбления родители мальчика спали.

Ограбив семью, воришка исчез в неизвестном направлении. Полиция удалось установить личность подозреваемого. Уроженец Ровненской области ранее уже привлекался к ответственности за подобные преступления.

Правоохранители выяснили, где мужчина снимает квартиру. Во время обысков обнаружены и иъяты мобильные телефоны, флэш-накопители и другое имущество. В полиции говорят, что подозреваемый причастен еще к семи кражам в Киевской области.

Politeka сообщала, что в Киеве мужчина ограбил восьмилетнюю девочку. Соощается, что ЧП случилось в Лесном жилом массиве столицы.

Согласно данным полиции, мужчина на улице Милютенко отобрал мобильный телефон у девочки. Ребенок не растерялся и начал громко звать на помощь. Это помогло: крики девочки услышали люди, проходившие мимо и оперативно вызвали наряд полиции.

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