В Киевской области полицейские задержали мужчину, который подозреваемого в ряде преступлений
Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции.
Так, сообщается, в селе Вышняки Фастовского района 37-летний мужчина ночью пробрался в дом, связал 10-летнего ребенка и вынес вещи. Примечательно, что во время ограбления родители мальчика спали.
Ограбив семью, воришка исчез в неизвестном направлении. Полиция удалось установить личность подозреваемого. Уроженец Ровненской области ранее уже привлекался к ответственности за подобные преступления.
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Правоохранители выяснили, где мужчина снимает квартиру. Во время обысков обнаружены и иъяты мобильные телефоны, флэш-накопители и другое имущество. В полиции говорят, что подозреваемый причастен еще к семи кражам в Киевской области.
Politeka сообщала, что в Киеве мужчина ограбил восьмилетнюю девочку. Соощается, что ЧП случилось в Лесном жилом массиве столицы.
Согласно данным полиции, мужчина на улице Милютенко отобрал мобильный телефон у девочки. Ребенок не растерялся и начал громко звать на помощь. Это помогло: крики девочки услышали люди, проходившие мимо и оперативно вызвали наряд полиции.
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